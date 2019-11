Corte Suprema de Brasil aprueba recurso que podría liberar a Lula Da Silva

El presidente electo argentino, Alberto Fernández, celebró la decisión de la Corte Suprema de Brasil a través de su cuenta de Twitter; aseguró que "es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. ¡Valió la pena la demanda de tantos!"

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes.



Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años.



¡Valió la pena la demanda de tantos!



¡#LulaLivreAmanhã! pic.twitter.com/vVEx0SC3LM — Alberto Fernández (@alferdez) November 8, 2019



"Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base al resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal", informó el bufé Teixeira Martins en un comunicado.

Eldecidió que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional, lo que puede llevar a liberar a miles de presos, entre ellos al ex presidenteLa decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5, fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.Sin embargo, según se decidió este jueves, una pena de prisión sólo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a ocho años, aún contempla un último recurso, ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.La defensa del ex presidente Lula da Silva anunció este mismo jueves que pedirá su", después de que el Supremo Tribunal Federal determinara que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales.Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada por su condición de ex presidente, en la sede de la Policía Federal en Curitiba, en el sur del país y donde también se encuentra el tribunal a cargo de la operación anticorrupción Lava Jato, por la que fue encarcelado.