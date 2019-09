Cowboys dominan en casa a Giants

Estados Unidos.- Dak Prescott empató una marca personal con cuatro pases de touchdown, además de lanzar para 405 yardas, y los Dallas Cowboys doblegaron este domingo 35-17 a Eli Manning y los New York Giants.



Los Cowboys sumaron 494 yardas bajo la dirección del nuevo entrenador encargado de enviar las jugadas Kellen Moore. La carga de trabajo de Ezekiel Elliott en el primer partido no importó mucho, luego que el corredor de los Cowboys se perdió toda la pretemporada por estar a la espera de un nuevo contrato.



Ahora hay más dudas sobre qué tan pronto Prescott recibirá el gran pago que su compañero disfrutó apenas cuatro días antes de que iniciara la temporada.



Saquon Barkley corrió para 59 yardas en su primer acarreo de la temporada, preparando el pase de touchdown de Manning para tomar una ventaja de 7-0. Sin embargo, los Giants simplemente no pudieron resistir a una ofensiva de Dallas ansiosa por mostrar su poder.



Como se esperaba, Elliott no lució en su mejor forma luego de pasar casi todo el campamento de entrenamiento intentando estar en buena condición en México mientras esperaba su extensión de contrato por seis años y 90 millones de dólares. Esta se concretó en la mañana del primer día de entrenamiento para la temporada regular.



El dos veces campeón corredor de la NFL encontró una grieta para un touchdown de 10 yardas que adelantó 35-10 a los Cowboys al inicio del tercer cuarto. Elliott finalizó con 53 yardas en 13 acarreos.