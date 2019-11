Crean malware que no desaparece ni borrando por todos los datos del teléfono

Los usuarios de celulares Android están en un gran riesgo, pues se ha detectado un virus que vulnera de forma importante a los teléfonos. Según reportó la compañía de ciberseguridad Symantec, esta App maliciosa es conocida como Xhelper y es capaz de permanecer en los celulares. pic.twitter.com/jiotJJttkw — Cristian (@cristiangunther) November 1, 2019

Un nuevo virus ha puesto en pie de alerta a los usuarios de Android debido a su agresividad. Y es que este malware, llamado xHelper, no desaparece ni borrando por completo los datos del teléfono.La firma de seguridadque ya atacado de momento a más de 45.000 usuarios de Android. Se trata de una tasa relativamente baja, por lo que las posibilidades de que nos ataque son relativas. Pero si lo hace, nadie tiene idea de cómo eliminarlo.de paquetes de aplicaciones legítimas. Una vez se ha instalado en nuestro dispositivo, se instala con versión semi-sigilosa que no podemos encontrar en la lista de aplicaciones. Los usuarios afectados por este virus empiezan a ver anuncios publicitarios en pantalla.Para saber si estamos afectados por este xHelper podemos ir a Configuración> Aplicaciones y notificaciones> Información de la aplicación y desplazarnos hacia abajo para ver si tenemos el “xHelper” instalado.El problema es que incluso desinstalando manualmente el malware, este se vuelve a reinstalar, y no hay forma de librarse de él ya que los mecanismos que utiliza para persistir después de un restablecimiento completo de fábrica de su dispositivo son desconocidos.Numerosos usuarios se han quejado en diversos foros sobre la presencia persistente de este malware en sus dispositivos, a pesar de restablecido la configuración de fábrica y desinstalarlo manualmente.