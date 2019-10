Crece ‘la familia disfuncional’ de Me Caigo de Risa

“Este tipo de programas siempre tratan de darle alegría a la gente que termina participando desde casa con nosotros, porque una en el programa se pone nerviosa y dice pura tonterías, pero ellos en casa responden lo que de verdad deberíamos contestar nosotros”, explicó la nueva integrante.

Este lunes se estrenan los nuevos capítulos de, el exitoso programa de Televisa que está conquistando a la audiencia mexicana en horario estelar, por lo que decidieron agregar 24 emisiones a su quinta temporada.Entre las sorpresas para el público que los sigue por, destacan los nuevos rostros de Gabriela Platas, José Luis Rodríguez “El Guana” y Alfonso Borbolla, quienes se integran a la denominada ‘familia disfuncional’.En entrevista paraaseguró que este tipo de programas lo que busca es brindarle alegría a la gente, con quienes conectan a través de los concursos porque muchas personas los replica en sus casas.Asimismo, expresó que la propuesta del productor, le pareció atractiva porque se trata de vivir una experiencia muy divertida., conducido por Faisy, es un programa de entretenimiento en el que varios famosos deben superar diferentes retos en los que se pone de manifiesto su capacidad de improvisación, comicidad, agilidad mental y destreza.En ese sentido, Gaby confiesa que lo más complicado para ella son los concursos en los que debe adivinar lo que está probando en los shots de bebidas y comidas que degustan en la emisión.Luego de su participación en Otro Rollo, Gaby se reencuentra en un proyecto similar con Lalo Suárez, quien señaló que los nuevos integrantes se suman a una de las emisiones más exitosas de la televisión en la actualidad.Además, es el regreso de la actriz a este tipo de producciones, pues en los últimos años estuvo trabajando en series y telenovelas como Mi Marido Tiene Familia, Mi Marido Tiene Más Familia, El Corazón Nunca Se Equivoca y la comedia musical Los Aristemos.Para esta nueva etapa se mantienen Mariazel Olle, Ricardo Margaleff, Regina Blandón, Ricardo Fastlicht, Mariana Echeverría, Armando Hernández, Michelle Rodríguez, Mauricio Garza, Estefanía Ahumada, Isaac Salame y Alejandra Rivera “La Jarocha”, además de Yurem, quien estará en la conducción digital con grabaciones del detrás de cámaras para todos los seguidores del programa en redes sociales.“Hay gente con la que he trabajado desde hace mucho tiempo, con Fastlicht he hecho varias novelas, con Margaleff también hicimos una gira de teatro hace años y con Faisy no había trabajado, pero es mi amigo de la vida desde hace más de 10 años”, señaló.Por último, la nueva “hermana disfuncional” invitó al público a no perderse la segunda parte de la quinta temporada de Me Caigo de Risa que se podrá ver a partir de esta noche por Canal 5, de las 20:30 a las 22:30 horas.