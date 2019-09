Crece matrícula de universidades y reciben menos recursos

Saltillo, Coah.- Desde el 2014, la UAdeC y ninguna otra institución de educación superior del país, han recibido recursos adicionales para nuevas plazas de maestros; del 2012 a la fecha, la matrícula creció en 30.4% y el incremento presupuestal apenas es del 2.7% en el país.



“Desde hace 5 años no ha habido ningún incremento de presupuesto para nuevas plazas, para ninguna universidad del país, ¿cómo le hemos hecho? Con el trabajo de los universitarios, no solo de la Universidad Autónoma de Coahuila. sino de todo el país”, informó el rector Salvador Hernández Vélez.



“Durante muchos años, el incremento que se ha dado a las universidades en el presupuesto ordinario, solamente ha sido correspondiente a la tasa de la inflación. ¿Eso qué quiere decir?, pues que el presupuesto realmente es un presupuesto con crecimiento de tasa cero”.



Por ello, los rectores que integran la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, solicitaron a los diputados federales de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, un incremento del 3% real para el 2020 y ampliar los fondos extraordinarios para educación superior.



No un incremento de tasa cero, fue la postura de los rectores, a fin de contar con recursos para cumplir con las responsabilidades de las universidades.



También, solicitaron 3 mil millones de pesos adicionales para el fondo de atención a problemas estructurales, que incluye jubilaciones y prestaciones de los trabajadores de la educación del país.



En ninguna partida de los convenios que se firman con la federación y estados, se incluye presupuesto para pagar a pensionados y jubilados. Por cada pensionado o jubilado, se requieren las cuotas de 5 trabajadores activos, y a largo plazo no alcanzará para cubrir ese compromiso.



En el presupuesto anual, tampoco se incluyen partidas para mantenimiento de edificios, otra petición de la ANUIES.