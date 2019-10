Crimen podría apoderarse de venta de mariguana: Riquelme

“Yo no estoy de acuerdo, si se hace, se tiene que hacer de manera paulatina, porque en estados donde está el crimen organizado posicionado, al parejo de las instituciones o pegado a las instituciones ¿quién se va a quedar con la siembra?, ¿quién se va a quedar con la venta y la comercialización?, es lógico que, a través de terceros, van a querer apoderarse de la venta y sobre todo, de la aplicación en el consumo de la mariguana”, expresó.



Y aclaró: “No estamos en contra de una eventual legalización menos para uso lúdico, pero Coahuila tiene mucha experiencia en el tema y la mayoría de los delitos que se dan bajo el consumo de cualquier tipo de droga son los que proliferan sobre todo, las áreas de mayor marginación y es muy distinto el consumo en México que en otras partes del mundo, porque aquí afecta a la población más vulnerable y dentro de ellos son los nuevos efectos”.

, gobernador de, advirtió a los senadores que elpodría apoderarse de la venta de laa través de terceros, por lo que pidió que la regulación se realice de manera paulatina, en el marco de la discusión del tema con fines lúdico, medicinal e industrial.Mientras que el coordinador de los senadores del PRI, y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la regulación no es la solución a la problemática de la inseguridad.En entrevista en el Senado, el gobernador priista fue cuestionado sobre la propuesta de que se otorguen licencias para la siembra y el cultivo de la mariguana; sin embargo, dijo que no está en contra, pero sí se debe hacer de manera paulatina.Precisó que “como estado tenemos mucha experiencia en el tema y sabemos lo que puede suceder, que llegue en estados donde el narco esté asentado tenemos que tener mucho cuidado, que no sean ellos, los que finalmente se quede con la veta, con lay sobre todo que ahí se derive todavía, con mayor potencia el fenómeno del”.