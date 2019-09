Cristian Castro advirtió a Verónica sobre su romance con Yolanda Andrade

Castroentre su mamá, Verónica Castro, y la presentadora Yolanda Andrade y le advirtió a la actriz que no fuera más allá con ella porque habría consecuencias y ahora incluso está preocupado por la vida de su mamá, publica Infobae Sin embargo,y más de una década después se ven las consecuencias que tanto temía Cristian.hace ya casi 20 años y que las llevó incluso a tener unaEl escándalo desatado por las declaraciones de Yolanda, que fueron aderezadas también por las acusaciones de Verónica contra ella, llevó a la actriz a tomar la decisión de retirarse del mundo de los espectáculos.La semana pasada Verónica publicó en su cuenta de Instagram un fragmento de una canción de Cristian y escribió un mensaje a sus seguidores:"La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión. Por 53 años entregué mi vida, con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz".Andrade respondió primero a través de Instagram señalando a Verónica por hacerse la víctima y después ofreció una entrevista a Tv y Novelas en donde se lanzó contra la actriz.Y aunque en la misma entrevista Yolanda envió un mensaje a Verónica para hacer las paces y que el asunto se calme, parece que el asunto está fuera de control, pues la revista TV Notas publicó en su edición de esta mañana un reportaje en el que está involucrado Cristian Castro, el hijo de la actriz con quien Yolanda tuvo un romance en los años 90.De hecho, la propia Yolanda reconoció que fue con Cristian Castro con quien tuvo por primera vez relaciones íntimas, pero tiempo después se enamoró de Verónica.Según la información de TV Notas, que citó a una amiga cercana de Cristian, el cantante se encuentra muy molesto por todo lo que está ocurriendo entre Yolanda y su mamá."Para él no fue ninguna sorpresa, sabía que tarde o temprano esto saldría a la luz y está muy enojado, pero no de ahora, sino desde que descubrió los amoríos de su mamá con Yolanda, pues nunca estuvo de acuerdo con esa relación, y le advirtió a Vero que tarde o temprano su jueguito tendría consecuencias", explicó la fuente citada por la revista.Un día, Cristian le dijo molesto a su mamá que una cosa era irse a tomar un café con unas amigas, y otra, llevárselas a su cama. Vero le respondió que no era nada serio, que era sólo un juego, pero como te digo, él le recriminó y le advirtió que tarde o temprano lo que estaba haciendo le traería consecuencias. De hecho, ahora le llamó y le dijo: ‘¿Ya ves?, te dije que tarde o temprano se iba a saber, pero no quisiste hacerme caso’Además, Cristian no soporta a Yolanda y ahora incluso está preocupado por la vida de su madre, quien sufre de depresión desde hace tiempo."Aunque suene exagerado, teme por la vida de Vero. Pocos lo saben, pero ella sufre depresión desde hace muchos años; empezando por el accidente que sufrió cuando cayó del elefante en el programa de Big brother VIP que la dejó muy lastimada de por vida y la alejó de su trabajo, por muchas traiciones de gente cercana que la han deprimido, y su enfermedad de los pulmones por fumar tanto; luego, en 2016 aceptó actuar en la obra Aplauso, pero fue un fracaso; y ahora con todo esto de Yolanda, la depresión recrudeció".