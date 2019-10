Cristiano contempla un posible retiro en uno o dos años

Ciudad de México.- El adiós de Cristiano Ronaldo podría estar más cerca de lo se cree. El portugués dejo entrever un posible retiro en "uno o dos años", toda vez que su contrato con la Juventus es hasta 2022 y su adiós podría darse al concluir el acuerdo.



"Todavía amo el futbol. Me encanta entretener a los seguidores y a las personas que aman a Cristiano. No importa la edad, se trata de mentalidad. En los últimos cinco años he empezado a pensar en el proceso de verme fuera del futbol. Entonces, ¿quién sabe qué pasará en el próximo año o dos?", dijo CR7 en una entrevista para SportBible.



En la entrevista se destaca que Cristiano Ronaldo, de 34 años, es uno de los tres deportistas más importantes para Nike, al tener un contrato vitalicio que la empresa estadounidense le ofreció en 2016, similar al de Michael Jordan y LeBron James.



"No quiero imitar a nadie. Tienes que ser tú mismo todo el tiempo, pero siempre puedes recoger pequeños detalles y tomar algo de buenos ejemplos, no solo en el futbol sino también en otros deportes: Fórmula 1, NBA, golf, UFC, lo que sea. Tener una ética de trabajo similar que ellos. Incluso los CEO de grandes compañías siempre están motivados y tienen que trabajar duro para lograr cosas buenas", dijo en la entrevista.