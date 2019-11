Critican a AMLO por recibir a beisbolista en medio de crisis en México

Salmo 60

3 Has hecho ver a tu pueblo cosas duras;

Nos hiciste beber vino de aturdimiento

4 Has dado a los que te temen bandera

Que alcen por causa de la verdad. Selah

5 Para que se libren tus amados,

Salva con tu diestra, y óyeme

6 Dios ha dicho en su santuario: Yo me alegraré pic.twitter.com/6VED7IbyVd