Critican a ‘Gomita’ por presumir un Ferrari rentado

Gomita, la ex payasita que se dio a conocer desde su participación en el extinto programa “Sabadazo”, ha sido duramente criticada tras presumir un lujoso Ferrari rojo en su cuenta personal de Instagram.La jovenque también es, recientemente ha compartido fotos del viaje que hizo a Europa para celebrar su cumpleaños número 25.Entre el contenido compartido por Gomita destaca un video donde se le puede ver conduciendo un Ferrari rojo por las calles deesto mientras escucha una canción de reggaetón. En otras fotografías se ve a la joven posar en el Ferrari.Estas imágenes han enfurecido a varios internautas, quienes al verlas no dudaron en atacar a Gomita y tacharla de materialista, interesada y presumida.Algunos de los críticos de Gomita dieron a conocer que elno es de su propiedad, sino que ella había podido manejarlo y tomarse fotos con él gracias a los servicios de la empresa Driveme89.Esta compañía se dedica a rentar vehículos como los Lamborghini o Ferrari por menos de 100 euros; incluso, si se contrata el servicio, el auto puede ser abordado en compañía de un experto y manejado por 20 minutos a través de las principales avenidas.Pese a que Gomita no señaló en ningún momento que el auto fuera de su propiedad, los ataques en su contra no han parado. Algunos la acusaron de presumir cosas que no tiene, aunque otros también la defendieron y dijeron que no había hecho nada malo al rentar el lujoso auto.Con información de