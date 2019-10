Críticas a operativo en Culiacán no dividirán a fuerzas armadas: Marina

Ciudad de México.- El Secretario de Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda, afirmó que las críticas por el operativo fallido para detener al presunto capo Ovidio Guzmán no podrán separar a las Fuerzas Armadas, porque están unidas y trabajando de manera coordinada por la seguridad de los mexicanos.



Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el titular de la Semar expresó:



“Hoy mas que nunca las Fuerzas Armadas están unidas, puede que haya muchas críticas y comentarios, pero no van a poder separarnos... hoy más que nunca estamos trabajando por una misma causa que es la seguridad de la sociedad”.







El titular de la Armada de México dijo que durante el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, compartieron información con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero por su carácter no puede ser revelada.



El Secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval respaldó lo dicho por su homólogo de Marina.



El general Sandoval explicó que ayer al dar la relatoría sobre los hechos del operativo contra Ovidio Guzmán se dijo que se solicitó que a la Marina apoyo con un helicóptero que dio seguridad a la unidad habitacional que estaba haciendo agredida por los grupos criminales.