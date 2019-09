Cruz Azul mentalizado sólo en la Leagues Cup

Ciudad de México.- Cruz Azul viajó rumbo a Las Vegas para comenzar a preparar su partido del próximo miércoles ante los Tigres, en el que disputarán la final de la Leagues Cup, previo a este encuentro, Robert Dante Siboldi, técnico celeste, aseguró que se encuentran mentalizados en ganar este trofeo para las vitrinas de La Máquina.



"Vamos a trabajar en estos días para definir al equipo, creo que Tigres va a salir con todo para buscar ganarlo al igual que nosotros, pero buscaremos la mejor idea futbolística para poder ganarlo", expresó.



Siboldi, quien ya dirigió y perdió una final con Cruz Azul en el 2009 contra el Atlante por el título de la Concachampions, afirmó que aún guarda aquel recuerdo, pero ahora son circunstancias totalmente diferentes.



"Me toca estar contra Jaguares en la liga y luego contra Atlante en Cancún, pero son épocas, planteles y objetivos diferentes, aquella vez era por una Concacaf, hoy es por otra copa", declaró.



Por otra parte, el timonel uruguayo no quiso hablar del próximo partido de liga ante los Pumas, pues quiere enfocarse en el futuro inmediato que es el duelo de la Leagues Cup.



"Primero que pase Tigres y ya cuando pase este partido estaremos pensando en lo que sigue que es Pumas, he visto a los muchachos con una gran actitud y unos deseos bárbaros de poder trascender", concluyó.