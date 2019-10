¿Cuál es el tipo de azúcar más saludable?

¿Sabes distinguir entre los tipos de azúcar?

Esa cucharada de azúcar que añades al café no es lo que más debe preocuparte cuando calcules la cantidad de dulce que tomas a diario. Según los datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, enEsta cantidad supone cuadruplicar la cantidad que figura en las directrices de la, que recomienda no superar el 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres (o incluso del 5% si se desean mayores beneficios para la salud).Quizá este porcentaje no te aclare nada. De hecho, como explica Elena Aguilar, dietista-nutricionista del Colegio Profesional de Dietistas-, para calcular el máximo diario aconsejado para cada persona habría que tener en cuenta la cantidad de energía recomendada según la edad, la actividad física y el sexo de la persona.Pero hacernos una idea puede atenderse a la norma general que, según las directrices de la OMS, recomienda un máximo de 25 gramos al día (5 cucharaditas de postre) para un consumo de unas 2.500 kcal/día.Si has leído detenidamente la recomendación de ladel párrafo anterior habrás visto que hace una referencia concreta a los azúcares "libres".Por eso los expertos afirman que no es tan relevante atender a las diferencias entre el azúcar blanco, el azúcar moreno, la panela, el azúcar de coco, los siropes, los jarabes o incluso entre otras modalidades supuestamente más saludables, que en realidad se diferencian por su procedencia y forma de extracción.Lo que de verdad importa a nivelLos azúcares libres, tal como explica la doctora en Nutrición Elena Aguilar, se añaden a un producto con alguna finalidad, ya sea organoléptica (sabor, aroma...) o tecnológica (para facilitar el procesado, reducir la acidez, contar el producto o ayudar en su conservación). También se incluyen aquí los presentes de manera natural en la miel, jarabes, zumos de fruta y concentrados de fruta para zumos.Los azúcares intrínsecos provienen naturalmente del alimento. Es el caso de la lactosa de la leche o la fructosa de las frutas y verduras. "Aunque este tipo de alimentos contengan azúcar en su composición, esto no significa que se deba prescindir de ellos, sino todo lo contrario. La matriz en la que está contenida y el aporte nutricional que poseen en conjunto hacen que sean", aclara.