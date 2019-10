‘Cuando te van a matar, te matan, así denuncies’

Valle de Chalco, Edomex.- Este martes, Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco, sufrió un atentado tras culminar una gira de trabajo en el fraccionamiento Geovillas de la Asunción.



El titular de la Secretaría de Salud estatal, Gabriel O'Shea, informó que el estado de salud del edil es grave debido a la lesión cerebral que presenta pues, de acuerdo con autoridades, Tenorio Contreras recibió un disparo en la cabeza.



Anteriormente, en marzo pasado, el alcalde de Valle de Chalco dijo que habían aumentado las amenazas de extorsión contra integrantes del cuerpo edilicio del municipio.



En aquellos momentos, Francisco Tenorio señaló que además de él, dos regidores fueron intimidados por supuestos miembros de organizaciones delictivas para que les entregasen dinero a cambio de permitirles trabajar y no dañarlos a ellos o a sus familiares.



Durante esos momentos, y por cuestiones de seguridad, el Edil no reveló los nombres ni el partido al que pertenecían los dos integrantes del Cabildo.



En su entrevista, Francisco Tenorio sostuvo que los dos regidores vallechalquenses, al igual que él, no presentaron formalmente una denuncia ante autoridades ministeriales, pero que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México había sido informada al respecto.



"No, no quieren presentar denuncias, han colgado los teléfonos y creo que no quieren presentar denuncias, no quieren complicar el tema, pero nosotros seguiremos adelante. No considero que sea pérdida de tiempo (denunciar), pero cuando te van a matar, te van a matar, y así denuncies mil veces te van a ejecutar", expresó.



Atentado



En el atentado, Francisco Tenorio resultó gravemente herido, al igual que su secretario particular, en la colonia Darío Martínez.



Los dos funcionarios recibieron impactos de bala en la cabeza, por lo que fueron intervenidos quirúrgicamente en un hospital de Ixtapaluca, donde su estado de salud es reportado como muy grave.



El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, informó que fue un hombre el que disparó contra el edil y su secretario, al que le habían dado un "aventón" en la camioneta en la que viajaban.



El chofer perdió el control de la unidad y se impactó contra el camellón, lo que aprovechó el agresor para bajar de la camioneta y huir, aparentemente, en un vehículo Nissan, color negro, que se encontraba en las inmediaciones del lugar del ataque y que captaron algunas cámaras de videovigilancia instaladas en esa área.