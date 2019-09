¿Cuánto tardan en desaparecer las deudas del historial crediticio?

Ciudad de México.- El 81% de los mexicanos adeuda menos de 10 mil pesos en su historial crediticio, el 18% tiene una deuda de 10 a 100 mil pesos, y sólo el 1% debe más de 100 mil pesos, según un sondeo realizado por la comparadora de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo en octubre 2017.



Si una persona solicita algún préstamo, crédito, tarjeta de crédito o servicio de postpago (como telefonía celular o televisión de paga), queda registro del monto del adeudo, y el comportamiento de pago en el historial crediticio que concentran las Sociedades de Información Crediticia (SIC).



Si adquieres alguna deuda, debes estar consciente del compromiso que implica, ya que en caso de no pagar en tiempo y forma, la calificación en tu historial crediticio se verá afectada y con ello perderás la oportunidad de solicitar mejores productos financieros” dice Bernardo Prum, director comercial de Coru.com



Aunque con el paso del tiempo algunas deudas se eliminan del historial crediticio, esto no quiere decir que tu score crediticio mejore, pues quedará precedente de que no pagaste algún adeudo” añade Prum.



El tiempo que tarda una deuda en desaparecer del historial crediticio depende de monto, si el adeudo es de:



• 25 UDIS, aproximadamente 151.91 pesos, desaparecerá después de 1 año



• 500 UDIS, aproximadamente 3,038.30 pesos, quedará eliminada después de 2 años



• 1,000 UDIS, aproximadamente 6,076.59 pesos, se eliminará después de 4 años



Adeudos mayores a 1,000 UDIS, más de 6,076.59 pesos, desaparecen después de 6 años, siempre y cuando:



• La deuda sea menor a 400 mil UDIS, menos de 2 millones 430 mil 637 pesos



• El crédito no esté en proceso judicial



• No se haya cometido fraude



Nota: Los plazos para borrar un adeudo del historial crediticio, comienzan a partir de que la entidad que otorgó el crédito reporta a las Sociedades de Información Crediticia la última fecha de pago, o bien, desde la última actualización de la información crediticia de la persona.



RECOMENDACIONES PARA NO TENER DEUDAS



• Paga en tiempo y forma. Con la finalidad de no generar intereses o cuotas extras por retrasos.



• Busca formas de refinanciar la deuda. Hoy en día existen empresas, conocidas como reparadoras de deudas, que te ayudan a liquidar los adeudos, ya sea pagando un monto menor o extendiendo el tiempo de pago.



• Transfiere el adeudo a otro banco. Algunos bancos ofrecen la posibilidad de transferir las deudas de otros bancos con tasas de intereses preferenciales o a un mayor plazo de tiempo, aunque para efectuar el cambio debes tener tus pagos al día; averigua qué condiciones existen antes.