Cuatro novedades de los iPhone 11 que ya existían en Android

Finalmente llegó el día en el que los nuevos iPhone fueron presentados. Ocurrió ayer mismo tal y como estaba planeado, día 10 de septiembre. Llegaban los nuevos. La nueva escuadra de Apple para plantar cara en la gama alta del mundo móvil y, como en otras ocasiones, hubo novedades reales y otras que no lo fueron tanto.tiende a comportarse como los demás fabricantes en muchos sentidos, pese a su innegable capacidad para crear tendencias. Los norteamericanos dan pasos adelante en muchas de sus características pero no todas son de factura propia. Algunas ya están en el mercado y se incorporan al estilo de la compañía de la manzana, pero existen. En Android, más concretamente, y aquí te las recopilamos. Las "novedades" de los iPhone 11 que sólo son novedad en el ecosistema de Apple y no fuera de él.Vamos a empezar, si os parece, por el apartado de cámaras pues ocupó una posición preeminente durante la presentación de los nuevos iPhone. Algo que ocurre ya de forma frecuente en casi todas las casas de fabricantes, todo hay que decirlo. Pero ocurrió ayer que hubo multitud de aplausos por la incorporación de la lente con súper gran angular al iPhone 11 para tener ya dos cámaras, y también a los iPhone 11 Pro para seguir la cuenta hasta tres. Y las cámaras súper gran angular llevan ya mucho tiempo aquí, mucho.Son muchos los fabricantes que las emplean en sus configuraciones desde hace muchos años y tenemos a, por ejemplo, que hizo gala de ellas durante bastante tiempo. De hecho, los coreanos resistían con sus grandes angulares cuando el mercado ya se inclinaba hacia la segunda lente con, y la montó en el frontal de aquel LG V10 que abría la lata de los modelos V de la compañía coreana.Así que los grandes angulares llevan mucho tiempo aquí, tanto que ya estamos acostumbrados a ellos, y ya son parte fundamental que cualquier configuración triple que se precie. Una lente para zoom, otra lente con gran angular y la lente principal. Raro es el fabricante que no tiene un teléfono así en su arsenal. Y ojo, que lasson cada vez más comunes. Lo lamento, Apple, pero el súper gran angular es cualquier cosa menos una novedad. No para el mercado.Y seguimos sin salir del mundo de la fotografía para fijarnos en una de las funcionalidades más aplaudidas de las incorporadas a las cámaras de los nuevos iPhone 11. Una situación muy oscura con luz complicada pasaba a convertirse en una escena iluminada con bastante calidad y sobre la pantalla se sobreimprimía un nombre que a muchos ya nos suena. Llegaba el "" a los iPhone y de nuevo estamos ante algo que no es ni de lejos una novedad.Podemos preguntar a, por citar a los dos principales, sobre qué es el Modo Noche. Ambos fabricantes usan desde hace ya un par de generaciones la inteligencia artificial en sus dispositivos para iluminar escenas que no lo están. Hasta el punto que hemos visto fotografías de noche que podrían estar capturadas perfectamente a las 10 de la mañana. Un modo que no tienen todos los fabricantes pero que no llega primero a iPhone.Fue otra de las novedades presentadas ayer por Apple. El sonido de los iPhone subía de nivel con la llegada de la compatibilida con Dolby Atmos, aunque de nuevo nos topamos con una característica que, por muy buena que sea para los usuarios, tiene poco de nueva. Los teléfonos con Dolby Atmos circulan con asiduidad por el mercado móvil y llega cada año a bordo de no pocos teléfonos conEste mismo 2019, por no remontarnos mucho más hacia el pasado, se le ha dado la bienvenida aly alen el lado de, a los OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro, al OPPO Reno Z, al ZTE Axon Pro 10, al Sharp Aquos Zero y a no pocos modelos de la línea media de Samsung, que repite. Pero ojo, que también ha aparecido Dolby Atmos a bordo del Lenovo K10 Note. Como hemos dicho, muchos teléfonos con Atmos.La cuestión aquí es que Apple ya tenía carga rápida en sus teléfonos móviles. Concretamente, carga rápida de 15W que requería que acudiésemos a un cargador comprado aparte pues el fabricante norteamericano no lo incluía de serie en la caja de sus teléfonos. La novedad, por llamarla de alguna manera, es que Apple hace avanzar esta carga rápida de 15W a 18W y que incluye el cargador en la caja de los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Algo que ya ocurre desde hace mucho en Android.No sólo hablamos de que las cargas rápidas en Android estén ahora mismo muy por delante de las de Apple (, por ejemplo, ya da muestras de ser capaz de llegar a los 100W), sino también de que en las cajas lleguen cargadores rápidos. Samsung, Huawei,y otros suelen incluir en las cajas cargadores que aprovechan las cargas rápidas de sus teléfonos. En algunos casos no las aprovechan al máximo, peor desde luego son cargadores que soportan capacidades superiores a los 10W, que es lo que a día de hoy puede considerarse como carga rápida.Asi que de nuevo tenemos entre manos una interesante novedad para los usuarios de los nuevos iPhone pero que lejos de su ecosistema se ve como un paso muy pequeño y lejano a la realidad del mercado. Lass del mundoson ahora mismo más rápidas que las ofrecidas por Apple, y es algo que los americanos deberían apuntar. Aunque Apple rara vez sigue estas tendencias para liderarlas, todo hay que decirlo.