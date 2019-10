Cuatro pilotos correrán por primera vez el GP de México

Ciudad de México.- Cuatro pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1 correrán por primera ocasión el Gran Premio de México, los británicos George Rusell y Lando Norris, así como el italiano Antonio Giovinazzi y el tailandés Alexander Albon.



Esos cuatro conductores vivirán por primera vez una carrera oficial en el mítico Autódromo Hermanos Rodríguez, pues en el caso de Giovinazzi conoce el trazado al cumplir con alguna sesión libre en años anteriores.



Giovinazzi, del equipo Alfa Romeo, y Russell, de Williams, incluso podrían tener su debut y despedida del GP de México una vez que su continuidad en la Fórmula 1 es incierta, el transalpino recién dio a conocer que todavía no existe un acuerdo de renovación con su escudería y el británico es el único de la parrilla sin sumar puntos todavía.



Para este domingo, Lando Norris (McLaren) y sobre Alexander Albon (Red Bull) podrían tener un debut soñado en el Hermanos Rodríguez al ubicarse entre los primeros 10 puestos y cosechar unidades en este GP de México 2019.



Pilotos experimentados como el polaco Robert Kubica, de Williams, y el alemán Nico Hulkenberg, de Renault, tienen su futuro en el aire dentro de la máxima categoría del deporte motor. Por lo que los dos anteriores podrían disputar este fin de semana su último Gran Premio de México.



Hulkenberg será reemplazado en Renault por el francés Esteban Ocon, quien regresa a la F1. Por su lado, Kubica, apenas en el GP de Singapur, dio a conocer que no continuaría en Williams.



Por su lado, el finlandés Kimi Raikkonen, si bien tiene 40 años de edad, todo parece indicar que continuará en Alfa Romeo como el piloto de experiencia a falta de la confirmación de Giovinazzi o la llegada de algún otro novel conductor.