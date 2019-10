Cuatro ventajas de la depilación láser en hombres

España.- La depilación masculina es cada vez más habitual. Muchos de los hombres que se depilan buscan, por ejemplo, el sudar menos a la hora de hacer deporte.



1. Es una depilación permanente. No es definitiva, como nos explican los expertos de Novo Clinic: “el láser es efectivo en el vello que se encuentra en fase de crecimiento activa. El vello que es tratado en esa fase no vuelve a crecer más. Sin embargo, con el paso de los años algunos vellos, que se encontraban en fase de reposo, pueden activarse y crecer, por eso preferimos hablar de depilación permanente y no definitiva”.



2. Elimina el vello excesivo. La depilación láser es el mejor método para eliminar el exceso de vello que algunos hombres sufren, por ejemplo en la espalda o en el pecho. Y, precisamente, según Natividad Lorenzo, directora del centro de estética y salud Natividad Lorenzo, “son ambas zonas las que suelen depilarse los varones con mayor frecuencia”.



3. Previene y evita la foliculitis. Mientras otros métodos de depilación se limitan a inhibir temporalmente el crecimiento del vello, el láser destruye el folículo, dejando la piel más lisa y perfecta, y evitando la foliculitis. Esto hace que algunos hombres opten por elegir la depilación láser para eliminar el vello de la barba, en particular, según la directora de IML “la banda inferior de la barba y la que sube hacia los pómulos”.



4. Es un tratamiento adaptado a cada paciente. La depilación láser se ajusta a las necesidades de cada persona, de forma que el profesional puede adaptar tanto la potencia del tratamiento, como el tipo de láser y el número de sesiones.