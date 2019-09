Cuba acusa a Estados Unidos por crisis de combustible

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel , llamó a una mayor austeridad y ahorro ante una crisis de combustible que afectará el transporte, la distribución de mercancías y la generación eléctrica y de la cual culpó aEs una situación coyuntural por baja disponibilidad de diésel debido a la gran escalada de la administración de Donald Trump , que se empeña en evitar la llegada de combustible a Cuba, indicó el mandatario la noche del miércoles en una comparecencia televisada.Díaz-Canel afirmó que desde el martes no llega combustible al país y que esa situación se mantendrá hasta mañana, cuando está previsto el arribo de un barco petrolero.El gobierno espera que a finales de septiembre atraquen más buques con combustible y que la situación se normalice relativamente en octubre, cuando debería llegar a la isla el combustible previsto.En los últimos meses, elimpuso sanciones a varias empresas por transportar petróleo venezolano a Cuba.El petróleo depertenece al pueblo venezolano, y no debería ser usado como herramienta de negociación para respaldar a dictadores y prolongar la opresión, sostuvo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado el pasado abril.Venezuela es el principal proveedor de petróleo a Cuba y Estados Unidos acusa a la isla de ser sostén de su aliado, el presidente Nicolás Maduro Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de actuar con mayor agresividad hacia Cuba para propiciar un estallido social y desmotivación de la población, y para arrancarnos concesiones políticas.Asimismo, le reprochó haber intimidado y presionado a navieras y armadores para que desistan de transportar combustible a la isla.Cuba tiene que importar 60 por ciento del combustible que consume, alrededor de 9 millones de toneladas anuales, y logra producir 40 por ciento a partir de un petróleo muy pesado, destinado a la generación eléctrica y producción de cemento.Según el mandatario, esta crisis provocará afectaciones en la distribución de mercancías, aunque aclaró que no de abasto, pues al país continúan llegando los barcos con alimentos y otras mercancías.Cuba importa 80 por ciento de los alimentos que consume, en lo cual invierte unos 2 mil millones de dólares anuales. En los meses finales de 2018 y en los primeros de este año, sufrió desabasto de aceite, pollo, harina y otros alimentos.El presidente, acompañado de tres ministros, declaró que la situación hay que afrontarla sin sustos ni miedos.La falta de combustible provocará restricciones al transporte público, algunas actividades productivas, así como la generación de electricidad.Díaz-Canel trató de alejar el fantasma de la crisis de los años 90. No estamos en periodo especial, y de la manera que hemos trabajado en estos años no debe conducirnos a algo similar, señaló.En los próximos días, el gobierno anunciará medidas específicas de limitación en el transporte de pasajeros en ómnibus y ferrocarril, la adecuación de la jornada laboral a horarios que eviten la transportación masiva, y un ahorro de consumo de energía eléctrica para evitar apagones.El anuncio no tomó por sorpresa a los cubanos, que en los últimos días sufrieron la ausencia de diésel y la disminución del transporte público, al tiempo que ayer se reportaron largas filas en gasolineras y paradas de autobuses.Las autoridades de la isla y la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) denunciaron censura de Twitter tras la suspensión de decenas de cuentas de medios de comunicación, periodistas y organismos oficiales, pero la red social argumentó que tomó esta medida porque hubo violaciones a sus normas.La tarde del miércoles, decenas de cuentas en Twitter de periodistas y medios cubanos fueron bloqueadas por la plataforma, minutos antes de que comenzara la comparecencia de Díaz-Canel para exponer de manera exhaustiva las medidas económicas excepcionales, en respuesta al recrudecimiento de las acciones de guerra económica de Estados Unidos contra nuestro país, aseguró la UPEC.Exigimos que se restablezcan de inmediato las cuentas bloqueadas que, en ningún caso, han violado las políticas de, mientras la plataforma pisotea flagrantemente los derechos de los comunicadores, les impide ejercer su trabajo e intenta amordazar un suceso informativo de primer orden en nuestro país.La UPEC consideró que esta acción es una guerra cibernética para limitar la libertad de expresión de instituciones y ciudadanos cubanos, y silenciar a los líderes de la revolución.Entre los medios bloqueados se encuentran: Cubadebate, con cerca de 300 mil seguidores en Twitter, la página digital del periódico Granma, y las cuentas de @MesaRedondaCuba, @RadioRebelde, @DominioCuba, @Cubaperiodistas y @CanalCaribe.Con información de