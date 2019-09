Cuba denuncia en la ONU medidas criminales de Estados Unidos

Durante su discurso en #UNGA el canciller Bruno Rodríguez, denuncia que el señalamiento de EE.UU. sobre unos supuestos 25 mil efectivos militares cubanos en Venezuela es una calumnia y artimaña para violar la soberanía y atacar el modelo político de la Revolución Bolivariana. pic.twitter.com/XS2qB4fvNg — Cancillería Venezuela (@CancilleriaVE) September 28, 2019

El, denunció que en los últimos meses Estados Unidos inició la aplicación de medidas criminales, no convencionales, para impedir el abastecimiento de combustible al país caribeño desde diversos mercados, informóEn esas acciones, según condenó el ministro de Relaciones Exteriores,de las compañías que transportan el combustible, los gobiernos de registro y bandera, y las navieras y empresas de seguros.Como resultado, hemos encarado severas dificultades para garantizar el suministro de combustible requerido para la actividad cotidiana del país, expresó Rodríguez al intervenir en el debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.De acuerdo con el titular, esta situación obligó a la isla a adoptar medidas temporales de emergencia, 'solo posibles en un país organizado, con un pueblo unido y solidario, dispuesto a defenderse de la agresión extranjera y a preservar la justicia social alcanzada'.Rodríguez expresó que en el último año, el Gobierno estadounidense incrementó cualitativamente sus'Ha impuesto escollos adicionales al comercio exterior e incrementado la persecución de nuestras relaciones bancario-financieras con el resto del mundo. Ha limitado en extremo los viajes y cualquier interacción entre ambos pueblos. Obstaculiza los vínculos y contactos con su patria de los cubanos que viven en Estados Unidos', manifestó.El canciller reiteró que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace casi 60 años continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo del país caribeño, y señaló que la ilegal Ley Helms-Burton de 1996, cuyo Título III Washington decidió activar este año, 'guía la conducta agresiva de Estados Unidos contra Cuba'.Rodríguez criticó que la administración de, como pretexto para sus acciones,, al tiempo que ataca los programas de cooperación médica internacional que la isla comparte con decenas de países en desarrollo.También advirtió que no han faltado en este período las amenazas ni chantajes más desfachatados, ni inmorales invitaciones a que la nación caribeña traicione sus principios y sus compromisos internacionales a cambio de petróleo en condiciones preferenciales y dudosas amistades.La, por muy dura que sea, las amenazas y chantajes, no nos arrancarán ni una sola concesión, aseguró.Asimismo, el canciller sostuvo que, incluso en las actuales circunstancias, la isla no renuncia a la voluntad de desarrollar una relación civilizada con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento a las profundas diferencias.