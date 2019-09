Cuestiona Delgado plan educativo de CNTE

Ciudad de México.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, cuestionó el proyecto de educación alternativa que presentó la CNTE al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se plantea enseñar a los alumnos conceptos de lucha social, desobediencia y resistencia.



REFORMA publicó que los maestros disidentes presentaron ayer este plan al Ejecutivo federal en la séptima reunión que han tenido para acordar los términos de las leyes secundarias en materia educativa, así como para revisar demandas de pagos atrasados en diversos estados.



"Yo creo que no debería ser, ¿no? Yo creo que el civismo está por otro lado, el respeto a nuestra patria, a los valores que debemos tener como ciudadanos", dijo.



Delgado consideró que tal propuesta no podría estar a discusión en las reuniones de los docentes con el Presidente.



"Mira, a ver, te voy a decir una cosa: no creo que eso haya pasado porque la verdad es que no creo que en las reuniones con el Presidente estén discutiendo los contenidos de alguna materia".



El diputado agregó que no podría comentar más porque no le consta que se haya entregado dicho plan.