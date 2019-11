Culminan primer tramo de recarpeteo en avenida Industrial

Piedras Negras, Coah.- El primer tramo de los trabajos de recarpeteo sobre la avenida Industrial finalizaron este domingo, desde el libramiento Pérez Treviño a calle Las Américas, así lo dio a conocer el director de Obras Públicas, Anselmo Elizondo quien precisó que estas maniobras se encuentran en tiempo y forma.



"Se terminó el primer tramo, que viene siendo desde Pérez Treviño a las Américas, ya ese primer tramo una vez que quede listo como fue un trabajo que viene con carpeta nueva y todo, se tuvo que dejar de 24 a 36 horas de reposo para que no se afecte con el tráfico" explicó.



Por esta razón es que la arteria será abierta a la circulación hasta este martes y a la par atender la segunda fase de estos trabajos en la misma vialidad con la fresadora desde Las Américas hasta la calles Las Lomas.



"En la calle que está a un costado de la tienda Soriana ese es el segundo tramo y ya tenemos también todos los preparativos para atender un alcantarillado de un drenaje pluvial que se encuentra ahí y del que tenemos que tener mucho cuidado que no se nos haga encharcamiento y no se nos eche a perder la carpeta que se está habilitando" finalizó.