Culpa Eva Longoria a Hollywood por ‘borrar’ a los latinos en EU

culpa a Hollywood por “borrar” a hombres y mujeres latinos. La estrella de Desperate Housewives dice que la industria del cine es “en gran parte responsable” de laen la pantalla grande y pequeña.Ella dijo: “Lo que muestran los estudios es que estamos siendo borrados. Esto va más allá de la representación insuficiente. Cuando no estás en la pantalla en los medios, estás siendo borrado. No existes. Y las historias de Hollywood no llegan cerca de representar la complejidad de nuestra comunidad. Esto es un problema: la demografía de Estados Unidos está cambiando y está cambiando de una manera muy latina, y este cambio cultural está asustando a la gente. En esta sala hemos contribuido a estas representaciones e imágenes negativas que hemos visto en los medios de comunicación. Aquí en Hollywood somos en gran parte responsables de gran parte del. Las personas de color se representan en formas muy estrechas en la pantalla, y el prejuicio inconsciente proviene de esas imágenes repetidas que surgen como una amenaza “.Longoria, de 44 años ha instado a Hollywood a que permita que la diversidad ocurra naturalmente, en lugar de solo incluir a personas subrepresentadas para aumentar los números.Hablando en un discurso de apertura en la, en Los Ángeles, agregó: “Hollywood tiene una tendencia a darse una palmadita en la espalda cada vez que tienen la menor ganancia de diversidad, dicen: ‘Tuvimos DOS mujeres dirigiendo una ¡película!’ Incluso esa palabra, “diversidad”, es tan moderna que cae en la boca de todos los ejecutivos … Deberíamos ver cuántas veces aparece esa palabra en esta cumbre, ¡deberíamos convertirla en un juego de beber! …. Lo que publicamos puede cambiar las mentes de las personas. Una vez que cambiemos las mentes de las personas, podemos cambiar la política que afecta a esas personas. Un gran ejemplo de esto es cuando las películas ‘Juegos del Hambre’ y ‘ Brave’ salieron a la luz, hubo mas chicas practicando el tiro con arco … Cuando salió ‘CSI ‘, hubo un aumento en los estudios forenses en todo el país, debido a un programa de televisión”, indicó Eva.Eva Longoria es nacida en Texas, y su familia vive allá desde hace varias generaciones, y sin embargo no ha olvidado sus orígenes latinos. Ella está casada con el mexicano José “Pepe” Bastón, y tienen un hijo llamado Santiago Enrique Bastón, de 1 año.