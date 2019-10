Cumple Riquelme con Monclova: entrega escrituras a 155 familias

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís cumple con los monclovenses: hoy entregó escrituras a 155 familias.Así, el Gobierno del Estado garantiza la tranquilidad de los coahuilenses con la escrituración de los predios que por años han habitado, brindando estabilidad por tener el documento que esperaban.En la Colonia Tierra y Libertad, el Gobernador, acompañado del Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), Jericó Abramo Masso, y del alcalde Alfredo Paredes López, hizo la entrega de escrituras a 155 familias de Monclova.Los propietarios de diferentes sectores del oriente de la ciudad, entre ellos Santa Lucía, Posada del Sol, Tierra y Libertad, Monte Viejo, La Amistad, Francisco Guerrero, Veteranos de la Revolución, José de las Fuentes y Miguel Hidalgo, así como de toda la periferia, agradecieron al Mandatario estatal por ayudarlos en menos de un año a escriturar sus predios.Durante el evento se llevó a cabo la entrega simbólica a beneficiarios de 10 escrituras, entre ellos a José de Jesús Ibarra Muñoz, María Alicia Silva Padilla, Rosa Magdalena Martínez Torres, María Martínez, Rafaela Fuentes Ocampo, Juan Modesto Olveda López y María de Jesús Delgado Salas, entre otros.Riquelme Solís reconoció el esfuerzo que han realizado las dependencias encargadas de atender el trámite de escrituras, como la CERTTURC y Comisión Estatal de la Vivienda en Coahuila, ya que gracias a la asesoría correcta se cristaliza el sueño de miles de familias de las diversas partes del estado, con la escritura que les da la certeza de ser los dueños de su terreno.“Sin una labor coordinada, no se pueden tener resultados como los de este día, es trabajo de todos. Hoy es un día importante porque son dueños de un pedazo de tierra por el que siempre trabajaron, ese día hoy se llegó: doña Rafaela, de la Colonia Posada del Sol, tenía más de 30 años sin lograr escriturar y ahora ya la tiene, qué orgullo”, dijo.Indicó que una vez que han logrado ya su escritura, es recomendable que elaboren su testamento y que al fallecer se cumpla su voluntad en cuanto a la vivienda, pidiendo se apoyen en los notarios públicos, ante quienes pueden ahora elaborar y dejar plasmada su voluntad sobre el predio.Riquelme Solís felicitó a los habitantes de la Región Centro e invitó a quienes tienen algún problema relacionado al predio, a acercarse a los notarios para buscar solución.Reiteró su confianza porque el equipo de Beisbol Acereros de Monclova se corone Campeón, como lo han hecho otros equipos como el Santos Laguna, y destacó que en materia de seguridad se fortalecen los municipios en labor de equipo, porque la seguridad es de todos.En materia económica, el Gobernador anunció la visita de empresarios interesados en invertir en la entidad, por lo que detalló que recorrerán la Región Centro para conocer sus fortalezas, como es la mano de obra calificada, la seguridad y la tranquilidad laboral.Lo anterior como resultado del trabajo unido de promoción con los alcaldes de cuatro ciudades fundamentales en la actividad económica del estado, y las bondades de cada uno de ellos.El alcalde Alfredo Paredes López manifestó ante los monclovenses que trabajando de la mano han logrado mejores beneficio, como la entrega de escrituras, que son de gran importancia para las familias, así como las obras que se han ejercido de la mano del Gobierno del Estado, desde puentes, carreteras o creando complejos deportivos que en conjunto se construyen en áreas verdes para los jóvenes.Por su parte, el titular de la SEVOT reconoció el esfuerzo del Estado para que las familias cuenten con su título de propiedad.“Hoy, si llegan a su hogar ven sus escrituras y dicen: Son la seguridad de que este predio y pedazo de tierra es mío. Con el apoyo de notarios públicos podrán incluso solucionar algún problema de juicios sucesorios o bien realizar su testamento a tiempo y evitar problemas cuando lleguen a fallecer”, expuso.Indicó que se recibieron las indicaciones para trabajar sobre el Lote 23, que es el más grande en superficie y que no se cuenta con la totalidad de la escrituración de sus predios.El señor Ismael del Río Núñez, a nombre de los beneficiarios, agradeció la entrega de las escrituras.Señaló que significa una gran bendición porque ya los convierte en propietarios de sus predios, e invitó a quienes no tienen este documento a se acerquen a las dependencias para realizar el trámite y no dejen pasar el tiempo, como él, que después de 40 años estuvo batallando para escriturar por no hacerlo hecho en su momento, después fallecieron quienes le vendieron y fue una odisea, pero ahora ya es una realidad.“Fue un peregrinar, por eso se debe aprovechar el programa para arreglar su situación, este es un programa formidable”, expuso.Finalmente, los beneficiarios levantaron sus escrituras en agradecimiento al Gobierno del Estado por el logro que por años habían luchado.En el evento estuvieron presentes también Miguel Ángel Leal Reyes, Director General de CERTTURC; Ricardo Fabio Aguirre Gutiérrez, Director General de la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila, y Pamela Garanzuay, Presidenta del DIF Municipal.