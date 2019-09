‘Cumpliré todos los compromisos’, dice AMLO en Coahuila

"Voy a cumplir todos los compromisos... y nos vamos a seguir encontrando", dijo finalmente el presidente, quien se despidió lanzando "vivas" hacia Matamoros y La Laguna.

El presidente de México, Andrés Manuelvisitó Matamoros, Coahuila, dondedel Instituto Mexicano del Seguro Social.El mandatario arribó esta mañana al aeropuerto de Torreón, para luego trasladarse al citado municipio.En Matamoros, se, siendo el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien tomó primero la palabra para agradecer la visita del Presidente.Ya en su mensaje, López Obrador, particularmente en la lucha contra la corrupción, tema sobre el cual dijo que si hay denuncias en curso se resolverán, que no habrá impunidad, pero que él no se "enganchará" ni se quedará atrás, pues no es su "fuerte la venganza".En ese sentido, insistió en que el principal, "y nos está dando resultado", publicó El Siglo. Asimismo,en el gobierno federal.Enfocado en los temas regionales, López Obrador dijo que empeña su palabra para que se garantice el abasto de agua en La Laguna, por lo cual refrendó su apoyo al acueducto, punto en cual indicó que trabaja coordinadamente con autoridades estatales tanto de Coahuila como de Durango.