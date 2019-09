Cura que rechazó cuerpo ‘corrompido’, así se defiende y disculpa

Pachuca.- Luego de que fuera exhibido en un video difundido en redes sociales cuando rechazó que el cuerpo de un difunto entrara a la iglesia bajo el argumento de que estaba corrompido, el presbítero de la parroquia de San Francisco de Asís en el municipio de Tlanalapa, León Valencia Otamendi, argumentó que no utilizó el término de manera despectiva, sino para señalar que el cuerpo se encontraba en descomposición y no para calificarlo como “corrupto’.



Así lo informó el prelado a través del órgano editorial de la Provincia Eclesiástica de Hidalgo Luz de Luz, donde el sacerdote se refirió al incidente que protagonizó el 15 de septiembre en el templo, defendiendo que todo se trató de una confusión.



“Estoy extrañado por la reacción de la gente; realmente yo nunca me dirigí al cuerpo de la persona fallecida como “corrupto”; “corrompido” fue el término que utilicé, por no decirle que estaba en descomposición”, reiteró.







“Yo lo atendí el viernes, pero me sorprendí cuando el sábado fueron a verme para la misa de exequias; ese día les ofrecía una celebración de la palabra con un ministro y como no quisieron les ofrecí la misa de la una de la tarde del domingo”.



En el testimonio que dio el padre afirmó que en la grabación no se registró cuando incluso fue agredido.



“No respetaron el lugar y hubo una persona que me estaba hablando con palabras fuertes mientras yo bendecía imágenes de San Martín Caballero que me acercaron; eso ya no lo grabaron. Alguien me golpeó, no alcancé a ver quién fue ya que sucedió cuando volteé para dirigirme hacia donde estaba el féretro”.



Pesa a esto, el sacerdote afirmó que visitará a la familia del fallecido para ofrecer disculpas respecto a la confusión que originó el altercado.



“Pido a todos una disculpa por este malentendido, especialmente a la familia; de mi parte no tengo nada en contra de la familia”, finalizó.