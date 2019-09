Da AMLO su primer Grito en el Zócalo

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio finalmente este 15 de septiembre su primer Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional luego de 12 años de buscar llegar a la presidencia.



"¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Vivan los heroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡ Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la paz! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!", gritó.







En punto de las 23:00 horas, dio inicio la marcha de la Escolta de Bandera hacia el Salón de Recepciones de Palacio Nacional, donde se hizo la entrega del lábaro patrio al Presidente.



Y, posteriormente, López Obrador salió al Balcón Central de Palacio y dio el Grito acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.









El Jefe del Ejecutivo volvió a portar la banda presidencial. Lo hizo por segunda vez desde que le fue colocada en su toma de protesta el 1 de diciembre de 2018.



Un total de 80 mil asistentes, según lo reportado por Claudia Sheinbaum -Jefa de Gobierno de la CDMX-, escucharon las arengas del tabasqueño en la plancha del Zócalo, mientras que 400 invitados lo hicieron desde el Palacio Central de Palacio.



El Grito de López Obrador estuvo enmarcado previamente en la mañana por una marcha en Paseo de la Reforma, la cual fue convocada por el Congreso Nacional Ciudadano (CNC) en 30 estados del País, por lo que -además de la Ciudad de México- las protestas se extendieron a ciudades como Monterrey, Puebla y Guadalajara.



Los inconformes afirmaron que el Mandatario federal ha perjudicado económicamente y en materia de seguridad al País. No obstante, a diferencia de años anteriores, el operativo de seguridad en torno al Zócalo capitalino no incluyó arcos detectores de metales.







Durante su Grito, López Obrador no solamente se rodeó de ciudadanos, sino que su ceremonia fue vigilada por más de dos mil efectivos federales, incluidos de la Guardia Nacional, además de cinco mil policías locales.