Da ritmo Mecano a Saltillo

Durante el fin de semana,convirtió el escenario delen las calles de Madrid, gracias a la presentación del musicalinspirado en las canciones de la banda de pop Mecano.Dirigido por Armando Tenorio, la puesta en escena relata la historia de Mario (Carlos Salazar / Roberto Martínez) y Colate (Jorge Garza / Sergio Aguirre), dos jóvenes de pueblo que viajan hasta la capital madrileña para cumplir su sueño de formar una banda. Ahí conocen a un grupo de personajes que los llevarán por el camino de la contracultura y la tendencia de la Movida Madrileña.Esta obra ha sido definida por el director como “una obra inspirada en los grandes éxitos de la banda, y es también una forma de ver el contexto de Madrid en esos años, pero es sobre todo una historia de amor, de amistad y de cumplir los sueños. Creo que Hoy no me Puedo Levantar habla de eso, de cómo una época tan convulsa afectó a los habitantes de esa ciudad, porque no conoceremos a los privilegiados, sino a las personas que vivían ocultas en el underground”.El musical tuvo cuatro presentaciones y participaron más de 40 actores provenientes tanto de Saltillo como de Monterrey, y aunque la producción de la puesta en escena estuvo impecable con grandes escenarios y vestuarios interesantes, hubo algunas fallas técnicas en la función del sábado. También el cambio de coloquialismos a la jerga mexicana provocaba un ligero choque con el contexto social de la obra.Aún así el montaje gozó de una buena asistencia en las funciones que ofrecieron las voces de Mariana Melo y Lizeth Maldonado, como María; Ana Martínez y Ariana Molina, como Ana; Adrián Macías y Moisés Noemí como “El Chakas”, dirigidos por Omar Ontiveros, quienes interpretaron canciones como Maquillaje, Quiero Vivir en Madrid, Una Rosa es una Rosa, Perdido en mi Habitación, Barco a Venus, Hijo de la Luna, Me Cuesta Tanto Olvidarte y demás temas clásicos de la banda española. Además las coreografías fueron supervisadas por Karina Martínez.Hoy no me Puedo Levantar es la cuarta producción de Cuarta Pared Theatre Laboratory, quienes ya preparan las siguientes obras. La primera es el montaje de la obra Sweeney Todd, basado en el libreto de Stephen Sondheim, la cual relata con un humor negro y ácido varios asesinatos perpetrados en la Inglaterra victoriana, y que Tim Burton convirtió en una película protagonizada por su inseparable actor fetiche Jhonny Depp.Después llegará Un Monstruo Viene a Verme, basada en la historia de la escritora irlandesa Siobhan Dowd, así como la comedia Legalmente Rubia.Mayores informes sobre audiciones y fechas de las obras en la página http://www.cuartaparedteatro.com