Dalilah Muhammad y Eliud Kipchoge, los Atletas del Año 2019

Ciudad de México.- El 29 de julio, en Des Moines, Iowa, la atleta corrió bajo la lluvia durante el Campeonato Estadounidense para 52 segundos y 20 centésimas en los 400 metros con vallas, para romper el añejo récord mundial de 52.34 segundos que impuso la rusa Yuliya Pechonkina, el 8 de agosto de 2003.



La atleta de 29 años y medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río 2016 se coronó en la misma prueba en el Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019 con nuevo récord mundial de 52.16 segundos.



“Ha sido un año increíble. Ha sido también un año difícil y estoy agradecida. Nunca imaginé terminar el año así”, dijo quien lució un bello vestido de gala durante la premiación.



Eliud Kipchoge se hizo merecedor de tal distinción por romper la barrera de las dos horas en la prueba de maratón el 12 de octubre en Viena, Austria, al marcar una hora, 59 minutos y 40 segundos.



Quien tiene 35 años de edad hizo florecer un proyecto comercial que rompió con las reglas competitivas, al correr los 42 kilómetros y 195 metros en un circuito, contar con corredores turnados que le marcaron el ritmo y tener delante de él un automotor que le rompió la resistencia del viento.



Por ello su récord mundial no es oficializado por World Athletic y el keniata decidió no estar presente físicamente en la ceremonia de premiación. “Estoy realmente feliz de hacer historia”, dijo en un enlace de video.



El premio a la Estrella Naciente femenina fue para la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, quien en el Campeonato Mundial Doha 2019 ganó la medalla de plata con un récord mundial U20 de 2.04 metros en salto de altura.



“Gracias a todos los que me apoyan y creen en mí. Nunca imaginé que me llevaría la medalla de plata en Doha”, expresó la competidora al momento de recibir su trofeo.



Respecto a varones, el premio Estrella Naciente fue para el etíope Selemon Barega por su medalla de plata en los cinco mil metros en Doha. “Quiero agradecer a todos los seguidores de Doha, porque me empujaron a ganar esta presea”.



El premio al Fair Play correspondió a Braima Suncar Dabo, de Guinea-Bissau, quien en la eliminatoria de los cinco mil metros de Doha 2019, ayudó a su compañero Jonathan Busby, de Aruba, a cumplir el recorrido y a cruzar la línea de meta.



“Me siento orgulloso por este reconocimiento. Cuando vi que Jonathan no se sentía bien, inmediatamente sentí que necesitaba ayudarlo”, dijo Braima Suncar Dabo, quien fue acompañado por Jonathan Busby, quien también recibió una placa por ser parte del hecho de solidaridad y humanismo.