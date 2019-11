Dan a profes $0.43 al día para capacitación; recortan presupuesto para 2020

Ciudad de México.- Un millón 200 mil maestros recibirían el año que entra apenas 43 centavos diarios para su formación docente.



Se trata del gasto más bajo en las últimas dos décadas que se otorgaría para la formación de maestros y que se traduciría en 157 pesos al año para cada docente.



Este presupuesto es prácticamente la única inversión en el país para la formación continua docente de manera permanente y sistemática de los maestros, que ahora tendrán el reto de aterrizar en las aulas las transformaciones propuestas para la construcción de un nuevo sistema educativo, tras la aprobación de la Reforma Educativa.



El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020 disminuye en más de la mitad los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) respecto al PEF 2019.



Desde 2001, México ha destinado entre 311 y mil 722 millones de pesos a este programa, pero para el próximo año la propuesta es de sólo 165 millones de pesos.



Un análisis de la organización Mexicanos Primero advierte que de no ajustarse el proyecto de presupuesto, impactará negativamente en los más de un millón 200 mil maestros que trabajan en el sistema de educación básica pública, porque los docentes son agentes fundamentales para lograr implementar una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa (ENIE) como lo establece la Reforma Educativa, así como para concretar los retos establecidos por la nueva administración relativos al desarrollo de aprendizajes colaborativos, metodologías participativas y elaboración de proyectos escolares.



Pero, de acuerdo con la organización, cumplir con las nuevas expectativas implica apoyo desde la formación inicial, lo cual no tiene correspondencia con el monto presupuestal propuesto que es “insuficiente por mucho para asegurar que cada docente tenga oportunidades de aprendizaje profesional que responda a sus necesidades diagnosticadas y que esté orientado específicamente a eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, así como para promover la inclusión”.



Al respecto, plantea que un gobierno que busca “revalorar” a los docentes tiene que invertir en su aprendizaje continuo pues no es una buena señal cortar el dinero, de por sí ya insuficiente, que se debe usar para garantizar una formación continua pertinente y relevante.