Dan arraigo a pareja detenida en persecución en MTY

Monterrey, Nuevo León.- Un Juez de Control determinó someter a proceso penal a la pareja que la mañana del lunes fue perseguida y detenida en San Nicolás cuando llevaba droga.



Zuleima A., de 27 años, y Julio César L., de 29, comparecieron ante el Juez de Control Humberto de León, quien resolvió vincularlos a proceso sólo por la posesión simple de mariguana.



Una fuente informó que la mujer dijo ser propietaria de una estética y el hombre dueño de un depósito.



El Juzgador impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario mientras se desahoga el proceso.



Los acusados fueron asistidos por el abogado Pedro de la Rosa, quien logró quitar el delito de portación prohibida de arma, al debatir que no había un dictamen pericial sobre la existencia del arma de fuego.



Ambos tienen prohibido salir de su casa hasta que no se resuelva su situación, ya que el defensor solicitó al juez que le fijara audiencia para solicitar una salida alterna, que en este caso sería la suspensión condicional del proceso.



Este beneficio consiste en que el proceso se suspende y el juez impone condiciones que considera pertinentes para los acusados en un cierto periodo, como no embriagarse ni intoxicarse.



Si cumplen el proceso, se suspende sin sentencia, pero si incumplen, se reanuda.



Se determinó que ambos llevaban tres dosis de mariguana cada uno, con un peso de entre 46 y 49 gramos.



Al no encontrarles una mayor cantidad de droga ni otros indicios que hicieran presumir que tenían la intención de venderla, la acusación quedó en posesión simple de mariguana.



Por la portación prohibida de arma, el Ministerio Público del Estado dará vista del caso a la Fiscalía General de la República.



La pareja fue detenida el lunes a las 10:00 horas en Avenida Universidad y Munich, donde chocó la camioneta en la que escapaba contra otro vehículo.



En el percance resultaron heridas cinco personas.



Policías de Monterrey los detectaron cuando circulaban por la Avenida Guerrero, a la altura de Céntrika, en una camioneta Ford F-150 que era conducida por Julio César.



Los uniformados observaron que la mujer llevaba una pistola y los persiguieron.