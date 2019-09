Dan de baja a seis choferes por negarse al antidoping en Ramos

Ramos Arizpe, Coah.- Seis choferes de las diferentes rutas del Transporte Urbano en Ramos Arizpe, causaron baja en forma inmediata porque se negaron a ser sometidos a un examen antidoping sorpresa que aplicó la Coordinación de Transporte. Asimismo, cinco operadores más de las rutas Mirador y Blanca Estela fueron despedidos al resultar positivos por consumir drogas.



“Se realizaron 84 pruebas antidoping en las diferentes bases de las rutas como son Mirador, Valle Poniente, Analco, Valle de los Pinos y Blanca Estela de manera sorpresiva.



5 resultaron positivos y seis más no estuvieron de acuerdo porque argumentaron que violaban sus derechos”, dijo, Francisco Vázquez Ramos



El director de Servicios Concesionados expuso que antes todos los choferes firmaron una carta consentimiento para realizar este procedimiento medico que se realizo mediante dos pruebas.



“Establecimos que los seis choferes que se negaron a practicarse el examen antidrogas, no están aptos para ser operadores en el transporte urbano municipal porque no cumplieron con un requisito que es verificar un acta de buena salud”, manifestó.



En los exámenes participaron inspectores del área de Transporte y del laboratorio Hidalgo.



La prueba antidoping es un procedimiento sencillo y rápido. Se le pide una muestra al chofer y se hace el análisis para arrojar el resultado en forma inmediata.



Francisco Vázquez dice que uno de los choferes que dio positivo argumentó practicar pesas y estar tomando medicamento actualmente con la finalidad de tener más fortaleza física, sin embargo se le explico que nada se podía hacer al respecto.