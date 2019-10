Dan dos golpes a huachicoleros en Querétaro e Hidalgo

Ciudad de México.- Elementos de la Policía Municipal de Tulancingo detuvieron a tres sujetos a quienes hallaron en posesión de hidrocarburo presumiblemente extraído de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).



El aseguramiento se dio cuando al encontrarse en recorridos de inspección y vigilancia sobre camino de terracería, en la colonia San Juan, los agentes localizaron una camioneta Econoline en la que se encontraban tres individuos que, al percatarse de la presencia de la unidad policial, abordaron una camioneta pick up, General Motors, color verde, dándose a la fuga, por lo que se inició persecución logrando intervenirlos metros adelante.



En coordinación con personal de la Policía Municipal de Cuautepec, que se encontraba en recorridos por la zona, se realizó la inspección de la camioneta que llevaba tambos de 200 litros de capacidad y a bordo de camioneta Pick up, también tambos de 200 litros de capacidad.



Al cuestionar a los sospechosos sobre el hidrocarburo, estos admitieron no contar con un documento que acreditará la procedencia, por lo que fueron detenidos quienes se identificaron por sus iniciales como A.S.A., de 40 años, J.R.M., de 23 años, y A.R.H., de 43 años.



En el operativo fueron asegurados 15 tambos con alrededor de 3 mil litros de hidrocarburo.



PIPA HUACHICOLERA



Una pipa abastecida con combustible de dudosa procedencia fue asegurada en el estado de Querétaro, en operativo coordinado de elementos de seguridad pública.



El camión de transporte fue detectado sobre la autopista 57, a la altura de la comunidad de Palma de Romero y de acuerdo con los reportes, la unidad se encontraba abastecida al 95% de su capacidad.



En el operativo participaron elementos de la secretaria Seguridad Pública de San Juan del Río, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Petróleos Mexicanos (Pemex).



Por los hechos, no se confirmó la detención de algún presunto responsable, por lo que elementos de Seguridad Pública Municipal la pusieron a disposición de las autoridades correspondientes a fin de dar inicio a las diligencias de ley correspondientes.