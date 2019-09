Dan espectáculo para adultos frente a niños

El espectáculo de Losin Form Alls programado dentro delcelebrada este martes acabó con dos artistas haciendo un striptease y quedándose en tanga lo que provocó que algunos menores que asistían en primera fila a esta actuación, prevista para el público familiar, se tapara los ojos.Por eso el PP en elpedirá explicaciones a la próxima Comisión de Derechos sociales, Cultura y Deportes del 15 de octubre."Queremos que el responsable que programó este espectáculo de 'danzas urbanas', justifique los motivos por los que incluyó esta actuación para todos los públicos y en plena calle", remarca Oscar Ramírez, portavoz del Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona quien considera que la alcaldesa Ada Colau debe explicar las razones de que una actuación acabe en un striptease ante la mirada del público infantil."Es vergonzoso que el Ayuntamiento de Barcelona permita este tipo de espectáculos en plena calle y con la presencia de niñas y niños, no podemos tolerar que nuestra ciudad de una imagen que aquí todo vale, un actuación más propia dede Barcelona", indicó Ramírez que añadió que la denuncia no es una crítica a los artistas, sino una queja al gobierno de Colau por no revisar que este espectáculo contenía un striptease de dos personas que se quedaban en tanga casi desnudos.