Dan ritmo al centro histórico; música desde las raíces

El Roots es, como su nombre lo dice, un lugar que parte de sus raíces y se eleva, llevando a sus clientes y amigos, a una atmósfera de fiesta y relajación: cumbia y salsa, rap y reggae, rock y pop, toda la música tiene una cabida en el bar. Una prueba de eso son las Roots Sessions, un proyecto que intenta “dar más difusión a los músicos locales”, como apuntó a Zócalo, Gustavo “Nacho” Domínguez, uno de los socios del bar.Lo que ellos hacen es invitar a músicos a presentarse en el patio del bar y dar un concierto íntimo, pequeño y especial. El primero de ellos fue una sesión con la rapera local Malva y la cantante Valeria Oregon. El video, grabado por Eli Escobedo otro de los socios, se encuentra disponible en YouTube y las redes sociales del bar. En él se presentan las dos intérpretes hombro con hombro, delante de una pared que las baña con pequeñas luces como estrellas.Para Domínguez, este tipo de proyectos nació porque “el bar se gestó con una idea muy básica, pero siempre se nos acercó mucha gente del medio musical y creemos que no existe un lugar para que trabajen. Estos live sessions no son algo nuevo, porque ya se hace en muchos lugares pero la idea es generar nuevas cosas y espacios para esos artistas chidos que se están esforzando en su profesionalización.“La finalidad es que tengan un espacio y una difusión, cosas que a final de cuentas son una ventaja para todos: los músicos, los buenos músicos que hay en Saltillo, pueden darse a conocer y para nosotros es más vistas al lugar. Roots Sessions es para eso, para que nuestros públicos crezcan”.El segundo video se presentará este mes y el primer teaser será liberado el viernes. Los músicos que posaron frente a las cámaras en esta ocasión son el dueto SUPERDEAF, quienes con su potente hardcore, darán un sonido neoyorquino a la capital coahuilense.Esta ‘primera temporada’ de las Roots Sessions, se complementa con los liricistas urbanos locales Kosmer y Fat Pac, con el sonorense Estragos Trifulka, quien colabora con SUPERDEAF, y se completan con el rock indie de Dandi, todos ellos grabados por el productor de audio John Reyes.Domínguez también añadió que ya se encuentran trabajando en otros dos videos, el primero de ellos es con Los Pachicoolers y el otro con Playskull. “El proyecto ha generado lo que esperábamos, que es una expectativa”, apuntó.Aunque señaló que sí ha habido una aceptación bastante agradable en las redes sociales, Domínguez también comentó que se esperaba todavía más impulso, aunque considera que “es un proyecto nuevo, apenas vamos empezando. Creo que para ser el primero que mostramos, sí funcionó muy chido. Toda la gente que le dio like a esto ha llegado a la página del Roots. Sí hemos estado generando seguidores pero la verdad estuvo tranqui, vemos cómo está el camino. Ahorita estamos trabajando con el talento local, pero en nuestras ideas está trabajar con gente fregona que venga de fuera”.El Roots está cerca de cumplir su segundo aniversario en el Centro de la ciudad.Localizado en Francisco José Mina 118, es un lugar que se ha forjado una identidad propia que va encaminada a ser sitio de encuentro para la fiesta y la diversión.Un toque guapachoso en su música y contestatario en su imagen, se suman a lo cultural, ya que muchos artistas intervienen de manera regular sus paredes. Entre estos se encuentran Omar Lezza y Daniela Elidett, a quienes se unirá Asís Jaramillo, con un mural.“En los aniversarios procuramos dar de todo un poquito. El pasado tuvimos música, teatro y cine, artes visuales y más. En este hemos decidido enfocarnos más a la música, pero también le daremos una nueva vista al bar. Se armará algo chido”, comentó el trabajador de El Ixtlero, empresa de serigrafía.El Roots forma parte de los Empresarios Socioculturales del Centro Histórico. Un grupo de baristas que fomentan la visita a la parte antigua de la ciudad, con el fin de que los consumidores locales y foráneos conozcan las bases de Saltillo. Esto a partir de eventos culturales como exposiciones, actividades literarias, conciertos y proyecciones de cine.Para Domínguez, el gremio busca “trascender con una propuesta original y con algo de calidad. Me parece que lo interesante de los empresarios socioculturales es eso, que hay un interés común y es la difusión de la cultura. Hay algo que va más allá de levantar un negocio y ganar dinero con él, y eso es que se busca hacer crecer al Centro como espacio cultural y artístico”, concluyó.