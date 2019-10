Danna Paola anuncia que será juez en La Academia

¿Quién ya quiere que sea 10 de noviembre para ver a @dannapaola en el panel de jueces de #LaAcademia? ¡Bienvenida! pic.twitter.com/Cgb3zeV6BT — La Academia (@lacademiaazteca) October 23, 2019

Danna Paola, Alexander Acha, Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y Remmy Valenzuela serán los jueces de este año en el reality La Academia de TV Azteca.“Estoy feliz de regresar a México con este proyecto, me hace muchísima ilusión estar con todo este equipo de jueces; hay buena vibra me emociona compartir esta mesa que seguro habrá opiniones distintas pero con toda la calidad”, dijo Danna Paola.Además Beto Cuevas asesorará a los alumnos durante Su estaciona, una modalidad nueva que se integra a esta generación.“Honrado porque se abre un nuevo concepto, con todo mi corazón, con todo mi amor voy a compartir lo que he aprendido y hacer un equipo para que demos lo mejor", destacó el cantante chileno.Los conductores de cada domingo serán Adal Ramones y Cynthia Rodríguez; por su parte, Chacho Gaytán estará a cargo de la dirección musical del show.La Academia de TV Azteca comenzará el domingo 10 de noviembre por el canal Azteca Uno, informó Milenio