Daños en el puente Analco no lo ponen en riesgo: Protección Civil

Ramos Arizpe.- El director de Protección Civil, Francisco Sánchez Aguirre, informó que de acuerdo con un peritaje que realizó la Dirección de Obras Pública se determinó que los daños que sufrió una placa de concreto hace 15 días por las lluvias registradas, no afectan a la estructura del puente Analco y no existe ningún tipo de riesgo.



“En una revisión visual, personalmente detecté que el puente Analco tiene abajo una placa de concreto que está dañada, pero no le afecta al puente. El caso lo turné de inmediato a la Dirección de Obras Públicas para elaborara un peritaje”, dijo, Sánchez Aguirre.



Vecinos reportaron a este medio informativo que hay un hundimiento en este punto que está a unos metros de los pilotes que sostienen la estructura del puente.



“El peritaje ordenado por Obras Públicas confirmó mi informe, el puente no tiene ningún riesgo y no tiene ningún daño estructural importante. Sus columnas están intactas, su carpeta de circulación y todo el puente está bien”, dijo, el funcionario municipal.