David Faitelson comentaría pelea de ‘Canelo’ ¡en TUDN!

El rating de la #CaneloKovalev se lo quiere llevar Televisa.

Cómo ven que el sábado estaría con los de Chapultepec @Faitelson_ESPN

Ya está la aprobación de @ESPNmx @reformacancha @SanCadilla @SanCaReforma — DMartinezCANCHA (@DMartinezCANCHA) October 31, 2019

“El Canelo” llegó a Las Vegas. Tiene listo y montado “su espectáculo” del fin de semana. Retirar del boxeo a un decadente ruso que no es el mejor semicompleto del mundo. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 29, 2019

El comentaristaestaría en la pelea entre… ¡con TUDN!De acuerdo con el columnista El Francotirador, Faitelson haría comentarios sobre la pelea con la televisora de Chapultepec este sábado 2 de noviembre, que se realizará en Las Vegas, Nevada.También, CANCHA dio a conocer que TUDN quiere “llevarse el rating” y para ello, invitarán a David Faitelson, para que dé sus comentarios sobre la pelea de box. CANCHA reportó que ya hay permiso de ESPN, televisora en la que está el famoso analista.Durante los últimos meses, David Faitelson ha sido crítico de ‘Canelo’ Álvarez, y en los últimos días, ha comentado que, aunque suba de categoría, es un riesgo medido, añadiendo que Kovalev ya no está en plenitud.En los pasados días, Faitelson señaló que ‘Canelo’ ya está listo para ‘su espectáculo’ en la MGM Grand de Las Vegas, para “retirar del boxeo a un decadente ruso que no es el mejor semicompleto del mundo”.La pelea entre ‘Canelo’ y Sergey Kovalev será este sábado 2 de noviembre, iniciando transmisión a las 8:00 de la noche.Con información de AM