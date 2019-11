De Ariana a CR7: disfraces de famosos más divertidos y escalofriantes

Muchas celebridades han aprovechado la fiesta de Halloween para disfrazarse de sus personajes favoritos. Aquí te presentamos algunas de las apuestas de los famosos para celebrar el Día de Brujas.La cantante estadounidensesorprendió a sus seguidores con su insólito disfraz de un personaje poco atractivo de la serie de ciencia ficción y terror de los 60 La dimensión desconocida.A su vez, la modelo y empresaria estadounidensese convirtió en la Sirenita, de la mítica película animada de Disney.Mientras tanto, el futbolista brasileñoapostó por el disfraz del Guasón, el supervillano del Universo DC. Cabe señalar que el disfraz del Joker ha sido uno de los más elegidos este año gracias a la popular película del mismo nombre, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix.La supermodelocomplació a sus seguidores con un look inspirado en los 70. Además, compartió a través de su cuenta de Instagram una foto vieja en la que posa junto a un hombre disfrazado de lobo.La reina del Halloween, la modelo, famosa por sus disfraces totalmente fuera de serie, volvió a dejar petrificados a todos, esta vez, al empezar la preparación de su escalofriante disfraz de silicona a la vista de todos, en un escaparate de Manhattan.Por su parte, la modelo y empresariaapostó por un disfraz más glamuroso: la noche de Halloween, se convirtió en la protagonista de la película Legalmente rubia, Elle Woods.A su vez, la actriz mexicanacompartió con sus seguidores de Instagram una foto en la que aparece sentada sobre una calabaza gigante.La ex chica Disneyoptó por dos disfraces: uno inspirado en el malvado payaso Pennywise, de la película It, y otro al estilo dieciochesco.Sin embargo, fue el futbolistaquien dejó a todos atónitos con su original y escalofriante disfraz. Así, el crack portugués llegó a la base de la Juventus vestido de un payaso asesino sentado en los hombros de otro payaso.