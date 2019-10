De Ayotzinapa ‘muchos saben mucho’ Encinas

México.- El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, “muchos saben mucho, pero muchos todavía no se han atrevido a decir lo que pasó”.



En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que en el reinicio de la investigación de este caso se quiere llegar “a conocer la verdad de los hechos”.



Afirmó que, incluso, el propósito de la comisión recientemente creada es conocer la verdad y que haya justicia, aunque consideró: “estoy convencido que hasta el momento, en el caso de Ayotzinapa, la única verdad es que todavía no conocemos la verdad".



Al preguntarle sobre tres reos relacionados con el caso de los normalistas y que salieron de Topo Chico, en Nuevo León, Encinas Rodríguez aclaró que esto fue a petición de los abogados y familiares, porque querían declarar sobre el caso pero no dentro del penal, porque temían por su seguridad.



“Por supuesto, una vez que terminemos la diligencia judicial y el operativo que se está implementando, vamos a dar la información”, expuso el subsecretario de Gobernación.



En torno a las nuevas pesquisas, recordó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa citó a declarar al exgobernador, Ángel Aguirre Rivero y al exprocurador General del Estado, Iñaki Blanco, y “por supuesto que se convocará a las anteriores autoridades” de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).