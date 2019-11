De esta manera puedes saber si estás en el Buró de Crédito

Ciudad de México.- El Buró de Crédito es asociado con algo negativo. Pero debes saber que no siempre es así.



En México, 7 de cada 10 personas (el 72.3%) no consultan o desconocen cuál es su historial crediticio. Y sólo el 27.7% ha solicitado su reporte al Buró, según un sondeo realizado por Coru.com y Brad Engagment.



No pagar a tiempo, ser aval de un mal pagador y creer que tienen una identidad duplicada son las principales razones de la gente para pensar que están boletinadas.



El Buró de Crédito al que muchos temen, en realidad, no es algo malo, incluso puede resultar benéfico aparecer allí siempre y cuando conozcas tu puntaje o score crediticio y este sea alto, lo que refleja que eres un buen administrador de tus créditos”, explica Sebastián Medrano, director de Coru.com.



Una de las mejores formas de estar bien con el Buró es mantener un historial crediticio saludable, es decir, pagar completo y con puntualidad todos los créditos que tengas: desde un plan de celular, una tarjeta de crédito e incluso un autofinanciamiento o hipotecas”, añade.



A fin de orientar a las personas que no saben si están o no en el buró de crédito, la plataforma de asesoría en servicios financieros Coru.com te aclara cómo consultar el buró y saber si eres parte de él.



¿Qué es el Buró de Crédito?



Así como el Círculo de Crédito, el Buró de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia (SIC), es decir, una entidad privada que recopila el registro o historial crediticio de los mexicanos. Ambas instituciones concentran la información acerca del comportamiento de pago de los usuarios, tanto de tarjetas de crédito, préstamos y otros créditos en general.



¿Cómo saber si estoy en Buró de Crédito?



Esta entidad otorga un reporte gratis al año para las personas que desean conocer su puntaje (score) o estatus en el Buró. Este reporte se puede solicitar en la página web de la institución, así como vía telefónica desde el interior de la República al 01800 640 7920 y desde la CDMX al 5449 4954 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.



Para revisarlo hay que tener a mano el último estado de cuenta de tus tarjetas activas y la información de otros créditos con los que cuentes, por ejemplo el de tu automóvil o tu hipoteca.



También es posible solicitarlo por mensajería (al llenar la solicitud y pagar costos de envío) y lo recibes en un plazo no mayor de 5 días hábiles. O bien, pedirlo por correo electrónico a .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)



Otros servicios adicionales del buró de crédito

Además de consultar el historial crediticio también puedes solicitar el score o puntaje (que va de 400 a 850 puntos) y resume tu historial crediticio. Revisar tu score tiene un costo adicional de $58 aproximadamente.



¿Quiénes están en Buró de Crédito?



Estar en Buró es más fácil de lo que se piensa. Si tienes algún crédito personal o empresarial, si tienes contratado un servicio de teléfono o Tv de paga, tarjetas empresariales, hipoteca o estás pagando tu auto, lo más seguro es que estés incluido en el Buró de Crédito. Toda nuestra actividad crediticia está registrada en el reporte mensual del sitio.



A diferencia de otros países, en el Buró de Crédito en México no sólo se reporta lo malo, también aparece registrado el buen historial ganado, esto incluye lo puntual que la persona sea en sus pagos, entre otras variables.





¿Es malo estar en Buró de Crédito?



No. Contrario a lo que se suele pensar, no es un listado negativo para las personas que aparecen ahí, ni tampoco se encuentran en él únicamente los deudores.



Ya que el Buró es una Sociedad de Información Crediticia recibe información de todos los bancos e instituciones que otorgan créditos para crear un registro y, a partir de ella, un historial. De esta manera se lleva un control de quienes cuentan con dichos créditos.



No aparecer en Buró de Crédito puede resultar tan negativo como aparecer con un mal puntaje o historial de pagos.



Importancia del Buró de Crédito



Los bancos e instituciones financieras acuden a este registro para evaluar si otorgan o no créditos a quienes lo soliciten, aquí es donde el score cobra relevancia, pues dependiendo del puntaje será el crédito que te puedan dar.



Cuidado con los fraudes



Muchas páginas en internet dicen ser parte del Buró de Crédito, pero no es así, inclusive hay otras que piden dinero por limpiar tu historial. Nadie puede eliminar los registros del Buró, lo mejor es acceder desde la página oficial debido a que sitios fraudulentos replican el formato de la página del Buró.

Esta información es delicada, el Buró de Crédito únicamente muestra la situación crediticia al titular y a los otorgantes de crédito que este autorice expresamente.



Con información de Excelsior