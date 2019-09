¿Qué tan novedoso es lo que ofrece el iPhone 11 Pro?

Apple has introduced the iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max. The top-of-the-line phones boast 3 cameras and advanced video tools. https://t.co/xuRXkBzDvg pic.twitter.com/OAlv6JypkC — CNN (@CNN) September 10, 2019

Concluyó ely ya conocemos al nuevo integrante de la familia iPhone. Por primera vez, la compañía sumó un dispositivo ‘Pro’ a su línea de smartphones. Con esto, elinaugura la nueva gama.Pero de las características del dispositivo, ¿qué tan nuevas son en comparación con otras marcas?Las asiáticas Huawei y Samsung ya se adelantaron a presentar características que parecieran nuevas para la compañía que dirigeLa triple cámara trasera es implementada por primera vez en un iPhone, pero en el mercado de móviles ya no es novedad. Hace un año, Huawei anunció esta característica en su modelo P20 Pro. Incluso, se habló de que ese modelo marcaría tendencia al tener tres cámaras traseras de la marca Leica.Para marzo de este año, Huawei volvió a sorprender con sus cámaras traseras al presentar el modelo P30 Pro de 40 megapíxeles, una ultra gran angular de 20 megapíxeles y la lente de periscopio de 8 megapíxeles para hacer zoom.Por su parte,presentó el modelo Galaxy Note 10 con una triple cámara trasera: cámara ultra gran angular de 16 megapixeles, cámara gran angular de 12 megapixeles y cámara teleobjetivo de 12 megapixeles.Mientras que el iPhone 11 competirá con una triple cámara trasera compuesta por tres sensores diferentes: una estándar de 12 megapixeles, un zoom de dos aumentos de 12 megapixeles y un gran angular de 12 megapixeles.Una de las características más atractivas de la presentación es su c, que, de acuerdo con Apple, tiene la CPU y la GPU más rápidas del sector. Incluso, colocan a su chip por en encima de los que poseenEl nuevo chip tiene capacidad para procesar información en tiempo real, además de grabar videos enpor segundo con un rango dinámico. Mientras que los sensores de la cámara van a poder producir 120 fotogramas por segundo.Otra característica que resalta es la llamada ‘slofie’: videoselfies que se podrán grabar en cámara lenta con la nueva cámara frontal TrueDepth de 12 megapixeles.Solo está por arriba del recienteen cuanto a cámara frontal, ya que este tiene 10 megapixeles. No logró superar los 32 megapixeles que ofrece la cámara frontal de modeloEn costo, la competencia entre las tres marcas con mayor participación de mercado es muy cerrada. El iPhone 11 Pro tendrá un costo de 999 dólares, Samsung Galaxy Note 10 cuesta 1000 dólares y el dispositivo Huawei Pro 30 salió al mercado con un costo de 746 dólares.Con información de