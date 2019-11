De México no me saca nadie, ni la muerte; Laura Bozzo

dijo que cuando era pequeña, en la primaria, sufrió mucho de acoso escolar.“Sufrí mucho de. Me tapaba la cara y decía: Dios si existes hazme el milagro de cambiarme la cara”, reveló la polémica conductora al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambio mi destino.El programa será transmitido completo el sábadhoras, tiempo del centro de México.en la entrevista que el nacimiento de sus hijas le cambió la vida, ya que si ellas no hubieran nacido ella probablemente estuviera muerta.Asimismo, la también conocida como “Señorita Laura” afirmó contundentemente que no se va de México.”, reiteró. Esto tras una fuerte campaña de años anteriores ocurrida en las redes sociales que pedían que fuera expulsada del país.Apenas la semana pasada Bozzo dio de qué hablar, pues dijo que no descarta ser candidata a presidenta del Perú, y agregó que hasta ya tiene propuestas.“Solo podría ser Presidenta de Perú, país donde nací y al que adoro pero eso se verá más adelante, no lo descarto y tengo propuestas (sic)”, dijo en su cuenta de Twitter.Estas declaraciones se dan luego de que una seguidora le dijera: “Tu puede ser la nueva presidenta de Bolivia mi laura que te parese (sic)”, después que Bozzo compartiera una noticia sobre la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país sudamericano.