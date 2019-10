De palabra: ‘contratos verbales’ dejan sin sueldo a los Tiburones

Ya vamos despidiendo a un grande de nuestro país, el club Tiburones rojos de Veracruz.

Día triste para la nación. https://t.co/TyQixePCV4 — Proculo Mysterio (@salva_profesor) October 16, 2019

Los jugadores delno han interpuesto demandas ante lapara exigir el pago de sus salarios porque simplemente no cuentan con los documentos que les avalan dichos sueldos.Meses después de que el dueño de los, aceptara abiertamente su costumbre por hacerle dobles contratos a sus jugadores, el presidente de la, aclaró este martes que los futbolistas hoy ni siquiera tienen eso porque los acuerdos por el sueldo pactado fueron verbales.Todos los equipos de la Liga MX pagan una fianza que sirve como garantía para que los jugadores y empleados puedan cobrar en situaciones como la que el Veracruz ha padecido desde hace meses. Sin embargo, esa fianza no puede aplicar esta vez por la falta de documentos.“En esta ocasión fui, les comenté que entre la segunda y esta tercera visita consulté a fiscalistas, consulté a la afianzadora porque el problema que existe no radica en otra situación más que tienen un contrato registrado en Federación pero tienen acuerdos verbales, cada uno de ellos o la mayoría de ellos con la administración del Club Veracruz”, explicó Bonilla esta tarde.El directivo viajó esta mañana al Puerto para hablar con los futbolistas del club jarocho y a su regreso a la Ciudad de México ofreció una conferencia de prensa en un hotel del aeropuerto capitalino.Ahí aseguró que durante los 16 años que lleva en el futbol ningún jugador se ha quedado sin cobrar cuando los dueños no son solventes gracias a las fianzas, algo que esta vez no parece podrá aplicar.“En la anterior visita me solicitaron que buscara la forma de apoyarlos con alguna cantidad para que pudieran pasar el tiempo que lleva el proceso de Controversias y que se les reconocieran los adeudos de estos pactos verbales que ellos tienen”, agregó.“Lo consulté, repito, con fiscalistas, lo consulté con la afianzadora y la respuesta es que no hay forma que el dinero pueda salir sin ocasionarle un problema a nuestra institución si no hay documentos que lo respalden y la afianzadora fue clara y tajante y si no hay documentación que respalde el adeudo que se tiene con los jugadores no hay forma que se haga efectiva la fianza”.De esa manera, Bonilla aseguró que la falta de solución no es por falta de voluntad de la Liga MX ni de la FMF, a pesar de que así lo señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), Álvaro Ortiz."En tanto no se presenten los documentos que respalden los adeudos que se están reclamando no hay forma de que nosotros podamos actuar y podamos apoyarlos y ayudarlos a que cobren esos adeudos", reiteró.