De viaje con los Derbez a pantalla con sonrisas y enojos

Ciudad de México.- Dicen que entre broma y broma, la verdad se asoma, y los Derbez pueden dar fe de ello porque si algo los caracteriza es el buen humor, pero detrás de esas risas que suelen arrancar cuando se juntan, también hay pleitos y discusiones que no los hacen una familia “normal”.



Precisamente, mostrarle a la gente su dinámica familiar fue lo que motivó a sus integrantes a realizar De Viaje con los Derbez, un reality que los sigue en su primer viaje familiar.



“Alguna vez lo platicamos entre Alessandra, Mauricio, Aislinn y yo, que (la gente) nos ve y dice ‘¡ay, son la pareja perfecta!, nunca se pelean’, porque obviamente cuando subes una foto a Instagram, no la subes cuando estás peleándote o de malas, despeinado, etcétera.



“De repente dijimos que estaría padre que se dieran cuenta que somos una familia como cualquier otra, que tenemos nuestros altibajos, que nos peleamos y arreglamos, y eso fue parte de lo que nos motivó a hacer este proyecto tan arriesgado”, aseguró Eugenio Derbez en entrevista.



Durante un mes el actor, su esposa Alessandra Rosaldo, sus hijos Asilinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, su yerno Mauricio Ochmann y su nieta Kailani (hija de Aislinn) vacacionaron en Marruecos con la intención de reforzar su relación.



No obstante, la aventura resultó ser más peligrosa.



“Nunca habíamos convivido durante tanto tiempo y de una forma tan intensa, entonces muchísimas cosas o casi nada estuvo dentro de nuestro control. Pero sí creo que los lazos que había se hicieron mucho más profundos y fuertes. Se abrió la caja de Pandora y fue fuerte descubrir el otro lado de cada uno de nosotros”, compartió Rosaldo.



Para Ochmann, el viaje fue una comprobación que puedes escoger con quien te casas, pero no a su familia.



“Uno elige a la pareja con la que quiere estar pero no todo el combo y tiene sus bemoles, pero los quiero mucho a todos”, expresó el actor.

Tras vivir la experiencia, hoy tienen la certeza que no lo repetirían.



“No lo volveríamos a hacer, vale más la pena conservar a la familia”, dijo Aislinn.



Los ocho episodios de hora y media de De Viaje con los Derbez estarán disponibles en Amazon Prime Video el 18 de octubre.