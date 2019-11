‘Deberías borrar WhatsApp de tu móvil’, advierte fundador de Telegram

Ciudad de México.- De acuerdo con el director y fundador de Telegram, Pável Duróv, WhatsApp representaría un problema para todos aquellos que tengan la aplicación en sus teléfono pues una de las razones por la cual se debería desinstalar es que, la información personal de cada usuario se encuentra vulnerable debido a los fallos en su seguridad.



En un mensaje que el Duróv difundió a través de Telegram, informó de un nuevo fallo por parte de WhatsApp y recordó los constantes tropiezos que la aplicación ha tenido en materia de seguridad de manera constante.



La razón para quitarla es porque la información que se comparte a través de ella está en peligro de caer en manos equivocadas, así como la que se guarda dentro de los dispositivos pues los hackers pueden enviar virus como gancho dentro de los mensajes instantáneos y sustraerla de manera casi inmediata.



A comparación de WhatsApp, Telegram no ha tenido fallas a lo largo de seis años

Esto a consecuencia de los ciberataques que se pueden suscitar por medio de una extensión de video, es decir un .mp4 con código malicioso y ejecutarse de manera remota, algo que en Telegram jamás ha pasado a lo largo de los seis años que lleva en el mercado y con sus constantes renovaciones para ponerse al día.



Por otro lado, en el contundente mensaje que el fundador de Telegram lanzó, otra de sus razones apunta a que, después de la compra por parte de Facebook, era improbable que estos cambiaran sus políticas durante dicha adquisición, como lo que ocurrió a periodistas y a defensores de los Derechos Humanos,



Sin embargo, las palabras de Pável parecen apuntar a una sola dirección: Las puertas de vulnerabilidad no parecen un simple descuido o fallo por parte de la empresa. Una crítica contundente a su rival principal pues finaliza su comunicado con una frase que hará pensar a más de uno en borrar definitivamente WhatsApp:



“A no ser que te parezca bien que un día todos mensajes y fotos se hagan públicos, deberías borrar WhatsApp de tu móvil”.