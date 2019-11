Debut de Emma Coronel, pareja de ‘El Chapo’, en el Cartel Crew

, esposa de, llevó a cabo su debut en el reality showde la cadena VH1. A pesar de recibir duras críticas y peticiones para que no participara, ésta siguió adelante y así fue su participación...En compañía de otros integrantes del elenco,compartió que la mayoría del tiempo intenta ser positiva y no engancharse. "Trato de no lamentarme de lo que ya pasó”, dijo.Además, en medio de una conversación con, hijo de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, Emma Coronel se quejó de los juicios que las personas tienen en su contra.La gente “nos juzga sin conocernos… es duro porque a veces quieres hacer lo que ves que todos hacen a tu alrededor", indicó.Refirió que a pesar de todo lo que se considera de ella, ésta se ve como una mujer normal, “pero en cuanto empiezan a atacarte entonces dices, bueno, no puedo hacer esto”, agregó Emma Coronel.La presentación de la ex reina de belleza generó gran polémica en las redes sociales. Incluso algunos en Twitter pidieron boicotear el canal de televisión, pues considera que hay una gran "falta de sensibilidad" por la situación que atraviesa México a causa de los narcotraficantes.De acuerdo con opiniones rescatadas de la red social la aparición de Coronel en el episodio del reality show "glorifica" el narcotráfico. “¿Por qué diablos están glorificando a la esposa de El Chapo? Cientos de personas han sufrido por esta familia y su cártel. Pero oye, ¿a quién le importa la moral cuando tienes que producir ‘shows’ de mierda para hacer dinero, verdad?”, escribió una internauta.Incluso algunos especialistas en el tema emitieron su opinión. El periodista especializado en narcotráfico Ioan Grillo dijo: “Esta es una decisión enferma y terrible por parte de VH1 de tener a la esposa de El Chapo, Emma Coronel, en su reality show Cartel Crew. Hay una catástrofe humanitaria en México por la violencia del cártel. Este no es un reality show glamoroso. ¿En dónde están las imágenes de fosas comunes?”, escribió con el adelanto de la serie.