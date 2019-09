Debutan Dante Siboldi y Raúl Arias con empate como técnicos emergentes

Veracruz, Veracruz.- El uruguayo Robert Dante Siboldi debutó como DT de Cruz Azul con un empate de visita 0-0 ante el Veracruz, equipo que hila 35 juegos sin triunfos.



Una de las novedades de esta nueva Máquina fue el regreso al once inicial de Martín Cauteruccio, quien tuvo una mala noche en la costa del Atlántico.



El gran hombre de la noche fue el portero del cuando jarocho Sebastián Jurado, quien evitó la caída de su arco en un par de ocasiones.



Cruz Azul llegó a 11 unidades en el torneo, mientras que el colero Veracruz se mantiene en la última posición con dos puntos.



Martín Cauteruccio fue titular por primera vez en el Apertura 2019, pero hizo poco o nada anoche en la visita del Cruz Azul al Veracruz.



El nuevo DT celeste le dio la confianza ante la ausencia de Milton Caraglio y en lugar del canterano Santiago Giménez, y el último refuerzo cementero, Bryan Ángulo, pero su aporte quedó en pura lucha.



Corrió, buscó el balón por aire e intentó ser poste de Jonathan Rodríguez, pero no le alcanzó para más, en su retorno a una convocatoria celeste, luego de que el anterior timonel Pedro Caixinha lo dejó 2 veces fuera.



Apenas al 6’, “Caute” incluso erró un pase y mandó el balón por línea de banda.



Al 12’, un remate suyo fue tapado por un zaguero del local y el balón le quedó a Roberto Alvarado, quien aprovechó para marcar, pero en fuera de lugar.



Para el complemento se fue apagando hasta que Siboldi lo sustituyó por Angulo, saliendo al 59’ en medio de abucheos y visiblemente molesto consigo mismo, pero le dio la mano al técnico.



Cauteruccio no marca desde la Jornada 17 del Apertura 2018 y ni siquiera en la Sub 20 celeste pudo anotar en este torneo. Al menos, el charrúa ya acumuló minutos, luego de que apenas llevaba 13 hasta antes del cotejo de anoche.





LO DESPERDICIA



SEBASTIÁN JURADO



» El arquero de los escualos sigue sin acumular triunfos desde su debut.