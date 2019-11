Decide Xolos darle las gracias a Pareja

"El Club Tijuana informa que el director técnico, Óscar Pareja, de común acuerdo con la directiva de la institución, dejó de ser el estratega del equipo, luego de que el viernes pasado concluyera nuestra participación en el torneo de Apertura 2019", se indicó.

Xolos cesó al técnico, luego de que este torneo no logró meter al equipo a la Liguilla y tampoco cumplió con el objetivo de volverlos a poner en una Final.de la terminación de relaciones laborales con el estratega colombiano., que no le permitieron acceder a la Fase Final.y sólo logró clasificarlos ese torneo a la Liguilla, donde fue el cuadro fronterizo fue eliminado en Cuartos de Final por el León.y en casa no pudo ser el equipo fuerte de otros tiempos.En breve se dará a conocer a su sucesor.