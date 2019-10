Declara Aguirre ante FGR por Caso Iguala

Ciudad de México.- El ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, compareció este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Iguala.



Durante cinco horas, Aguirre respondió preguntas, por ejemplo, sobre su relación con el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la esposa de éste, María de Los Ángeles Pineda.



Al salir de la FGR, Aguirre dijo que acudió para dar cumplimiento a su compromiso de testificar sobre el caso, y subrayó que no tiene vínculo con la delincuencia organizada.



"Se retomó mi declaración original y algunas aportaciones que hicimos a la luz de los últimos acontecimientos", indicó en entrevista.



"Por ejemplo exigí que se consigan las actas que se levantaron en las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero, que encabezaba el propio Gobernador y que forman parte, entre otros funcionarios, el comandante de región militar, el comandante de la región naval, el delegado de la PGR, el delegado de la PF y algunos funcionarios de carácter estatal".



Aguirre explicó que el Ministerio Público de la Federación le realizó entre 60 y 70 preguntas.



Abundó que en sus respuestas reiteró que no impulsó la candidatura de Abarca, ni recibió dinero del político actualmente preso, y que siempre se opuso a su proyecto político.



Aguirre aseveró que la investigación que inició la Procuraduría estatal tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, es sólida.



Prueba de ello, dijo, es que ninguno de los 30 detenidos por la Procuraduría de Guerrero ha obtenido su libertad.



El ex Gobernador reveló que tuvo oportunidad de entrevistarse con con el titular de la FGR, Alejandro Gertz-Manero.